在爱知—名古屋亚运会开幕前，有关选手住宿的安排问题引起关注。组委会为了秉持简约办赛与可持续发展的理念，没有建造选手村，而是让选手分散住在邮轮、集装箱式临时板房和各地酒店。

其实不仅是选手住宿，比赛场馆也多数沿用现有场馆，但有个场馆却与众不同，那就是去年才落成，在名古屋市区的爱知国际体育馆。

记者星期五（9月18日）在这座新场馆观看了日本对垒中国的男子篮球半决赛。作为夺冠热门之一的中国面对地主球队日本，本来预料有一场精彩较量，结果却是没有派出最强阵容的日本掌控局面，写下历史性的20分大胜，晋级决赛。

整场比赛双方拼抢激烈，但比分差距越拉越大，日本在主场观众的助威下如鱼得水。中国则是屡屡受挫，投篮命中率低下。

日本和中国球员在比赛中激烈争夺。（关俊威摄）

男女篮球错峰举行 过后还要办柔道

比赛悬念早早就消失，反而让记者疑惑的，是为何男篮比赛要这么早就决出决赛队伍。要知道以往的亚运会篮球赛通常是在闭幕结束前一两天才上演金牌赛，且男子赛和女子赛基本同期进行，但这次男篮决赛在开幕式后隔天（20日）就举行，女篮则是26日才上演金牌赛。

查找资料后发现，这次的篮球比赛都集中在爱知国际体育馆举行，不像以往多数都由至少两个场馆办赛，而且女篮世界杯上周末才落幕，中国、日本和韩国都参赛，因此相信是考虑到场馆赛程安排和女篮不能太早开打，男篮和女篮的多数比赛天数才错开。

此外还有另一个因素，女篮26日决赛后，爱知国际体育馆还会在9月30日至10月3日举办柔道比赛。柔道在日本发源，如今是大型运动会的正式项目之一，也是日本向来的主要争金点，在这个新落成的多功能体育馆办赛相当适合。

花大钱建新馆背后的生意经

爱知国际体育馆去年7月开幕，是本届亚运会少有的新场馆。（法新社）

话又说回来，在这届亚运会提倡节约办赛的情况下，为何爱知县愿意花大钱建新场馆？原来这座场馆是用来取代1964年建成，如今已经不太符合举办大型比赛或活动需要的爱知县体育馆。两座场馆都位于日本三大名城之一名古屋城的周边，不过新场馆可以容纳1万7000名观众，是爱知县体育馆的两倍多。

而且造价约400亿日元（约3亿2500万元）的体育馆，在建筑初期不用政府出一分钱，由中标的联合财团出资，建成后才把所有权移交给政府。政府再把30年的场馆特许经营合同交给联合财团，预计只要付款一共200亿日元，减轻财务负担。

财团可以在这30年内通过运营场馆将利益最大化，他们在2024年就把场馆冠名权卖给英国公司IG证券，因此场馆又被称为IG体育馆，确切冠名费多少不得而知，但据报道肯定超越了此前日本国内最高纪录的50亿日元。

这样算起来，政府能以较低价格拥有一座新场馆，财团也能在场馆源源不断赚钱，亚运会篮球和柔道一并在这里举行，似乎也没有乖离简约和可持续发展的办赛宗旨。