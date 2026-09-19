（巴黎法新电） 齐达内（Zidane）星期五（9月18日）在接替功勋名帅德尚（Deschamps）执掌法国国家队教鞭后发布任内首期国家队大名单时，确认姆巴佩（Mbappe）将继续担任法国队队长。

皇家马德里（Real Madrid）超级球星姆巴佩在刚刚过去的世界杯上以队长身份表现亮眼，并以10个进球荣膺赛事金靴奖。在法国队于半决赛中不敌最终夺冠的西班牙队后，德尚长达14年执教生涯宣告终结，他执教生涯的最高光时刻当属2018年率队捧起世界杯。

现年54岁的金球奖得主齐达内球员时期曾与德尚并肩作战，共同赢得1998年世界杯和2000年欧洲杯。他在今年7月底签下四年合约，正式被委任为法国队新主帅。

齐达内执教法国队的首秀将是下星期五（25日）在欧洲国家联赛中客场挑战土耳其，随后于9月28日在布鲁塞尔对阵比利时。齐达内的主场首秀则将于10月2日在法兰西体育场对阵意大利，三天后他们将继续在主场迎战比利时。

在这份全新的国家队大名单中，曾因在2006年世界杯决赛中用头顶撞意大利后卫马特拉齐（Materazzi）胸口被红卡罚下、随后宣布退役的齐达内招募多名新面孔。

效力于利物浦（Liverpool）的21岁中卫雅凯（Jacquet）凭借夏窗加盟英超后的优异表现首次入选；上赛季法甲联赛最佳射手、雷恩（Rennes）前锋勒波尔（Lepaul）同样首次获得国家队征召；效力于意甲科莫（Como）的中场达库尼亚（Da Cunha）也获选。此外，国际米兰（Inter Milan）的中场兼翼卫迪乌夫（Diouf）和图卢兹（Toulouse）门将雷斯特（Restes）也顺利入选。

在落选名单方面，多名参加世界杯的知名球星未能入选，包括皇马中场楚阿梅尼（Tchouameni）和国米前锋图拉姆（Thuram）；阿申纳（Arsenal）后卫萨利巴（Saliba）则因伤缺席。