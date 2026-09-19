（慕尼黑综合电）新加坡时间星期六（9月19日）打响的德国甲级足球联赛中，“南大王”拜仁慕尼黑（Bayern Munich）主场展现令人窒息的统治级攻势。当家射脚凯恩（Kane）梅开二度，以98场德甲攻入101球的惊人效率，大幅刷新德甲史上最快百球里程碑纪录；法国边路奇才奥利塞（Olise）则光芒四射大演帽子戏法，助卫冕冠军以7比0血洗柏林联队（Union Berlin），用一场酣畅淋漓的狂胜强势登顶。

正值慕尼黑啤酒节前夕，拜仁众将身披节日特别球衣出战，整场比赛完全演变成主队的进攻盛宴。开赛仅18分钟，戴维斯（Davies）在边路犀利撕破防线后倒三角回传，穆西亚拉（Musiala）在禁区前沿轰出重炮破门，拉开攻城序幕。

在迪亚斯（Diaz）进球因越位被吹后，客队后卫罗特（Rothe）禁区内对状态火热的奥利塞犯规送点，凯恩抓住机会攻入一球。半场结束前，奥利塞接穆西亚拉妙传，以一记举重若轻的推射直挂死角，拜仁半场便以3比0早早锁定胜局。

换边后，拜仁的进攻狂潮未见丝毫减弱。柏林联队前锋哈贝勒（Haberer）错失客队全场罕有的反扑良机后，防线彻底沦陷。第54分钟，奥利塞右路送出精妙弧线传中，凯恩抢点头槌建功梅开二度。拜仁主帅孔帕尼（Kompany）随后调兵遣将，替补登场的萨伊巴里（Saibari）在第68分钟接戴维斯助攻低射穿针破门，斩获加盟后的首个进球。

随后比赛进入奥利塞的个人表演时间。这名法国新星在第71分钟机警反越位成功，单刀晃过门将罗诺夫（Ronnow）后挑射击中立柱弹入网窝；仅过三分钟，奥利塞接比绍夫（Bischof）妙传在禁区外兜出绝妙弧线球直窜死角，短短三分钟内便完成令人叹为观止的“帽子戏法”，以单场三个进球和一次助攻的统治级表现将比分定格为7比0。这是拜仁自今年1月，8比1痛击沃尔夫斯堡（Wolfsburg）以来的最大比分狂胜。

98场轰101球 凯恩大幅改写49年尘封纪录

拜仁慕尼黑的英格兰前锋凯恩（9号）突破柏林联队丹麦门将罗诺夫（1号）十指关，为球队攻入第二球。（法新社）

凯恩仅耗时98场联赛便完成第100个和第101个进球，将科隆名宿迪特·穆勒（Dieter Muller）在1977年创下的129场德甲最快百球纪录足足缩短31场。更恐怖的是，凯恩代表拜仁出战156场各项比赛，已狂轰156球，交出场均一球的恐怖成绩单。

凯恩赛后受访时对球队体系与队友赞不绝口：“能达到德甲101球让我深感自豪。来到这里的每一分每一秒我都无比享受。有奥利塞、迪亚斯和穆西亚拉这样极具天赋的队友在身边，进球机会源源不断。场均超过一球的效率确实是一项令人难以置信的数据。”

谈到将在季末到期的合约，以及2028年欧洲冠军联赛决赛重返安联球场的前景，33岁的凯恩给出了积极信号：“我在这里过得无比舒心。续约谈判正顺利进行中。大家都能感受到我的竞技状态，以及与这里的球迷紧密相连的情感。2028年的慕尼黑欧冠决战？也许吧，那必定会是一个无比特殊的时刻。”

豪取七球大胜的拜仁以绝对净胜球优势暂时领跑德甲积分榜，为紧随其后的争冠对手施加巨大的心理压力。保持全胜的弗赖堡（Freiburg）与多特蒙德（Dortmund）将在星期六分别面对法兰克福（Frankfurt）与斯图加特（Stuttgart），力争重登榜首。