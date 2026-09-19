台湾运动部长参加升旗仪式受阻 亚奥理事会：政客应远离亚运会
（名古屋路透电）在本届爱知—名古屋亚运会上发生了一起涉及台湾政府官员的外交风波后，亚洲奥林匹克理事会主席谢赫乔安（Sheikh Joaan）星期六（9月19日）指出，政客不应参与体育运动。
曾夺得奥运会羽毛球金牌的台湾运动部部长李洋，星期五（18日）在出席升旗仪式时一度遭到阻拦，随即引发台湾代表团拒绝参与仪式以示抗议，双方一度陷入对峙僵局。
李洋最终被允许进入现场，而仪式也在比原定时间延迟了一个多小时后才举行。台湾行政院在一份声明中抗议李洋遭到“无理阻挠”，并强调他早已取得所需的入场凭证。
谢赫乔安在记者会上透露，他并不清楚这一事件，但他强调政客需要远离这项四年一度的体育盛会。
这位来自卡塔尔的亚奥理事会主席对名古屋的媒体说：“我认为我们在这里的焦点是运动员，并确保每个人、所有运动员都享有平等的参赛权利和自由。
“因此，我认为政客或政治不应该卷入体育运动。这是我的个人观点。”
亚奥理事会总干事侯赛因·阿尔—穆萨拉姆（Husain Al-Musallam）补充说，升旗仪式是为参赛者准备的。他说：“（这）不是给运动部或政府代表团准备的。”
李洋曾在东京和巴黎奥运会上，连续两届夺得羽毛球男子双打金牌。
亚奥理会：住宿问题有望解决 亚运体量大成本低
在爱知—名古屋亚运会开幕前夕，各参赛代表团纷纷对组织工作提出投诉，包括交通和运动员住宿安排等问题，这为本届赛会蒙上了一层阴影。
谢赫乔安则为主办方辩解，称他们一直在积极解决随之出现的住宿问题。他说：“我认为一切有望重新回到正轨。”
这些组织问题也凸显了本届亚运会的庞大体量。本届赛会共设创纪录的43个大项和469个金牌项目，规模远超夏季奥运会的32个大项和329个项目。
亚奥理事会则对本次赛程规模进行了辩护。本届亚运会将首次引入“虚拟跆拳道”项目，同时保留了霹雳舞和电竞。
阿尔—穆萨拉姆说：“我们非常自豪，亚运会在保持低成本的同时，规模却比任何其他运动会都要大。”