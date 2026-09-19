（名古屋路透电）在本届爱知—名古屋亚运会上发生了一起涉及台湾政府官员的外交风波后，亚洲奥林匹克理事会主席谢赫乔安（Sheikh Joaan）星期六（9月19日）指出，政客不应参与体育运动。

曾夺得奥运会羽毛球金牌的台湾运动部部长李洋，星期五（18日）在出席升旗仪式时一度遭到阻拦，随即引发台湾代表团拒绝参与仪式以示抗议，双方一度陷入对峙僵局。

李洋最终被允许进入现场，而仪式也在比原定时间延迟了一个多小时后才举行。台湾行政院在一份声明中抗议李洋遭到“无理阻挠”，并强调他早已取得所需的入场凭证。

谢赫乔安在记者会上透露，他并不清楚这一事件，但他强调政客需要远离这项四年一度的体育盛会。

VIDEO | Nagoya, Japan: The traditional flag hoisting ceremony at the Asian Games was first delayed and then disrupted for unspecified "trouble" on Friday as multiple countries, including India, waited for clarity from the organisers, who are facing criticism for the logistical… pic.twitter.com/nytB9IdJHX — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026

这位来自卡塔尔的亚奥理事会主席对名古屋的媒体说：“我认为我们在这里的焦点是运动员，并确保每个人、所有运动员都享有平等的参赛权利和自由。

“因此，我认为政客或政治不应该卷入体育运动。这是我的个人观点。”

亚奥理事会总干事侯赛因·阿尔—穆萨拉姆（Husain Al-Musallam）补充说，升旗仪式是为参赛者准备的。他说：“（这）不是给运动部或政府代表团准备的。”

李洋曾在东京和巴黎奥运会上，连续两届夺得羽毛球男子双打金牌。

亚奥理会：住宿问题有望解决 亚运体量大成本低

在爱知—名古屋亚运会开幕前夕，各参赛代表团纷纷对组织工作提出投诉，包括交通和运动员住宿安排等问题，这为本届赛会蒙上了一层阴影。

谢赫乔安则为主办方辩解，称他们一直在积极解决随之出现的住宿问题。他说：“我认为一切有望重新回到正轨。”

这些组织问题也凸显了本届亚运会的庞大体量。本届赛会共设创纪录的43个大项和469个金牌项目，规模远超夏季奥运会的32个大项和329个项目。

亚奥理事会则对本次赛程规模进行了辩护。本届亚运会将首次引入“虚拟跆拳道”项目，同时保留了霹雳舞和电竞。

阿尔—穆萨拉姆说：“我们非常自豪，亚运会在保持低成本的同时，规模却比任何其他运动会都要大。”