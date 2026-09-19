2026年爱知—名古屋亚运会游泳项目星期天（9月20日）将在东京揭开战幕，中国队派出强阵出征，力争继续稳居奖牌榜前列；日本则希望借助主场之利，改善上届杭州亚运会的成绩。新加坡则派出29名泳将参赛，除了争取突破个人最佳成绩，也希望在亚洲最高水平的舞台上发挥出最佳表现。

在2023年杭州亚运会上，中国在一共41枚游泳金牌里，赢得其中28枚，并刷新亚运参赛史上的最佳战绩。

来到本届亚运会，他们派出的44人参赛阵容，队内最年长的是32岁的奥运冠军汪顺，年龄最小的选手是13岁的于子迪。

中国队在女子赛场优势项目覆盖面广，上届获得最有价值运动员（MVP）的张雨霏第四次出征亚运会，她目前手握50米和100米蝶泳本赛季亚洲最快成绩，是中国队的重要夺金点之一。

蛙泳女将唐钱婷在本赛季50米和100米蛙泳成绩为亚洲最快，余依婷和于子迪在混合泳优势明显，在长距离自由泳、仰泳等项目，中国队同样拥有具备竞争力的选手。

蛙泳项目面对日本泳手的冲击，覃海洋盼守住自己在50米蛙泳的优势。（档案照片）

男子方面，三年前同样获得MVP的蛙泳名将覃海洋继续参赛，四朝元老徐嘉余则坐镇仰泳。短距离自由泳由潘展乐领衔，长距离则有张展硕冲击金牌。五届亚运元老汪顺也将重返赛场，在混合泳项目挑战本赛季成绩最佳的日本选手松下知之。这些男泳手将与日本的顶尖选手展开正面较量。

最受关注的项目之一，是女子4X100米混合泳接力。这一直是中国队的优势项目，但过去三届亚运会却都因犯规无缘金牌。

2014年仁川亚运会，中国队因潜泳超过15米线被判犯规；2018年雅加达亚运会，蝶泳选手在交接时抢跳；2023年杭州亚运会，则在仰泳棒出发时再次出现抢跳犯规。

日本队主场力争反弹

日本队在三年前的杭州亚运会游泳项目仅获得五枚金牌，是他们参加亚运会以来的最低纪录，此前最低纪录为1990年北京亚运会的七金。

韩国队则以六枚金牌反超他们，位居奖牌榜第二位。

本届亚运会回到主场，日本队不敢有任何懈怠。他们在多个项目都具备竞争力。在17个男子个人项目中，日本选手有九项保持本赛季亚洲最快成绩；其中200米仰泳、200米蛙泳和400米混合泳的优势尤其明显，三项目前亚洲最快的八个成绩均由日本选手包办。

我国李君杰和颜欣慧挑战亚洲强敌

新加坡这次派出29名泳手参赛。三年前，新加坡在亚运会的成绩为一枚银牌，来自张正伟的50米蝶泳。专长为蛙泳的沈恩夷原有望在本届亚运会大放异彩，不过她今年3月突然宣布退役，我国的夺牌点落在李君杰和颜欣慧身上。

李君杰在男子50米蝶泳和自由泳都有夺牌希望。（档案照片）

从本赛季男子50米自由泳和50米蝶泳成绩来看，23岁的李君杰都是亚洲第三快的泳手。他今年在50米自由泳的最好成绩是21秒95，与日本的重藤流世成绩一样。前两名更快且入选的是松本周也（21秒89）和酒井隆四郎（21秒92），如果李君杰能保持势头，有望站上领奖台。

50米蝶泳方面，李君杰的本赛季最好成绩是23秒19，排在他之前最快的两人分别是巴林的阿尔汉格尔斯基（Arkhangelsky，22秒91）和日本的光永翔音（23秒06）。

相较其他项目，颜欣慧在1500米自由泳具备更强的竞争力，她今年在这个项目的最好成绩是16分06秒00。（档案照片）

至于长距离自由泳女将颜欣慧，相较其他项目，她在1500米自由泳具备更强的竞争力。她今年在1500米的最好成绩是16分06秒00，排在她之前的三名选手分别是日本的梶本一花（15分58秒59）、中国的李冰洁（16分00秒69）和日本的蝦名爱梨（16分02秒22）。

游泳项目将从9月20日进行至25日，地点是曾在东京奥运会使用的东京水上运动中心。游泳首日将产生七枚金牌，这七个项目为女子200米蝶泳、男子200米个人混合泳、女子1500米自由泳、男子100米自由泳、女子50米蛙泳、男子100米仰泳和女子4X100米自由泳接力。