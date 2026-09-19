爱知—名古屋亚运会新项目台科搏（Teqball）星期六（9月19日）举行各项半决赛，东南亚国家表现出色，拿到10个决赛名额中的六个，其中两个项目将上演东南亚内斗。

也被称为桌上足球的台科搏，结合了足球、乒乓球和藤球元素，是一种在10多年前才在匈牙利产生的新兴运动。参赛者比赛时不得使用手臂和双手，接球时使用双脚，身体和头部把球送过网，不能触球超过三次，使用的桌子犹如乒乓桌，但是是曲面的。

虽然新加坡没有参赛，但有五个东南亚国家表现出色，将在星期天（20日）参加决赛或铜牌战。其中泰国在混双、女双和男双项目都闯入决赛，将分别和日本、缅甸及黎巴嫩争金。

值得一提的是，台科搏在2023年柬埔寨东南亚运动会成为表演项目，去年的泰国东运会则是正式项目，而泰国在2023年东运会拿下三金，去年更在主场包揽所有五金。泰国也在2023年到2025年的世锦赛分别拿下两金、四金和两金，属于世界级水平。

这次在亚运会晋级决赛的双打选手，和去年东运会夺冠的是原班人马，31岁的素帕瓦迪·翁坎查恩（Suphawadi Wongkhamchan）将双线争金，参加混双决赛后，马不停蹄又上阵女双决赛。她和女双搭档，也曾拿过女单世界冠军的朱塔蒂普·昆塔通（Jutatip Kuntatong）包揽了过去三届的女双世界冠军，和混双搭档帕克朋·迪查伦（Phakpong Dejaroen）也是2023年和2024年世界冠军。

朱塔蒂普（面向镜头者）和素帕瓦迪是过去三届世锦赛的女双冠军。（亚运会组委会提供）

这几位名将以前都是藤球选手，虽然这个项目起初成立时并没有藤球的元素，但在藤球盛行的东南亚，以泰国为首的各国纷纷在台科搏中加入例如倒挂金钩、脚部杀球等藤球动作。

缅甸也闯入了女双和女单决赛，第一个项目和泰国争冠，第二个项目将和印度尼西亚一较高下。对上届夺得一金二铜，前届两铜的缅甸来说，能够在比赛正式开打的首个比赛日进账至少两面银牌是个强心针。男单是唯一没有东南亚选手争冠的项目，决赛由伊拉克对韩国。

除此之外，由于亚运会台科搏每个项目设有两场铜牌战，因此更多东南亚国家有机会迅速进账奖牌。柬埔寨闯入混双和女单铜牌战；越南也晋级了男双和另一场混双铜牌战；印尼还参加男单和男双铜牌战；缅甸也将在另一场男单铜牌战和菲律宾争铜。