（名古屋综合电）第20届亚运会羽毛球团体赛抽签结果出炉。传统强队中、日、韩在男女团签表中分头出击，成为争冠焦点。新加坡没有参与团体赛角逐，而邻国马来西亚男女队则是签运不济，冲击奖牌面临重重关卡。

在男团项目中，卫冕冠军中国队列为二号种子，被分在下半区且首圈轮空，复赛静候韩国与香港之间的胜者。同处下半区的还有三／四号种子东道主日本，日本首圈预计能轻取哈萨克斯坦，晋级八强后将与印度争夺一席半决赛席位。上半区则由头号种子兼五届冠军印度尼西亚领衔。

邻国马来西亚男队同样分在上半区，首圈预计可顺利拿下蒙古，但闯进八强后就将硬碰印尼。马国男队由谢定峰领军，“飞汀组合”吴世飞与诺伊祖汀也将肩负抢分重任。若能爆冷淘汰印尼，半决赛对手料将在中华台北或泰国之间产生。上一届杭州亚运会，马国男队首圈即遭韩国淘汰出局，且上一次夺得亚运男团奖牌，已是2014年仁川亚运会的铜牌。

中国女队坐镇上半区 马国首圈斗香港胜者挑战韩国

女团方面，志在重夺桂冠的10届冠军中国队以头号种子身份坐镇上半区。中国女队首圈轮空，八强赛将直接对阵同样轮空的泰国，胜者料在半决赛遭遇印尼或中华台北。

下半区则由东道主日本（二号种子）与卫冕冠军韩国（三号种子）坐镇。马国女队在下半区首圈迎战香港。马国阵中由世界排名第五的女双陈康乐与蒂娜领衔，若淘汰港队，八强战便得挑战首圈轮空的韩国。可即便爆冷胜出，半决赛还将遇上日本，签运极为严峻。马国女队亚运历史上仅曾在1962年获得一枚银牌，上届杭州亚运会则未派队角逐女团赛事。

针对严峻签位，马来西亚领队黄锦才指出，球队若想争夺奖牌，面对任何对手都没有捷径：“男女团体赛的前四号种子实力都极强。我们已派出最强阵容迎战，希望队员能拿出最佳状态，力拼到底。”