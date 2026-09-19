经历住宿安排争议、暴雨侵袭，以及后勤调度等一连串波折后，2026年爱知—名古屋亚运会终于在星期六（9月19日）迎来开幕。而过去几周不断被雨水冲刷的名古屋，也随着开幕式的脚步渐进而逐渐转晴，似乎预示着一切都将雨过天晴。

本届亚运会开幕式以“心跳和鸣”（Harmonic Heart Beat）为主题。当寂静中的心跳声响起，名古屋市瑞穗公园田径场在灯光与激光交织下逐渐苏醒。随着一幅高达10米的日本国旗缓缓升起，来自亚洲45个国家和区域的运动员与嘉宾共同见证这场相隔32年，再次回到日本的亚洲体育盛会正式揭幕。

这是日本继1958年在东京、1994年在广岛后，第三次举办亚运会。

除了亚洲奥理会（OCA）主席乔安·阿勒萨尼（Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani）和国际奥委会主席柯丝蒂·考文垂（Kirsty Coventry）之外，日本天皇德仁、皇后雅子、秋篠宮文仁亲王伉俪也是这场开幕式的座上嘉宾。

为了进一步凸显“心跳和鸣”的主题，因执导过《金田一少年之事件簿》而成名的名古屋导演堤幸彦，特意将主舞台打造成一座巨大的心形舞台，试图用心跳、灯光、音乐与舞蹈，串联人与人、人与城市，以及亚洲各地之间的联系，也为这场经历不少讨论与挑战的亚运会，写下新的起点。

现年70岁的堤幸彦也将扎根爱知的制造业文化，以及最尖端的数码科技等元素融合在一起，通过空间演出，为开幕式打造独特的视觉效果。

本届赛事以爱知县为主赛区，同时涵盖东京、静冈等地的场馆，亚洲最顶尖的超过1万1000名运动员将在16天的赛期内展开龙争虎斗，争夺43个大项中的469枚奖牌。

运动员入场仪式被安排在第四个环节，新加坡代表团第33顺位入场，分别参加了三届和四届亚运会的重剑女将可丽雅和皮艇男运动员黄伟成以擎旗手的身份带队入场。

谈到这次的经验，可丽雅说：“在举着新加坡国旗走进体育场时，说实话，我非常感动。我感到非常自豪，但也有点紧张，因为那一刻让我真切感受到，一切都已经成为现实，我们终于来到这里了。

“能够为新加坡担任旗手，我感到无比感激，也让我更加期待在名古屋参赛。”

黄伟成同样深感荣幸和自豪，并透露自己上一次参加开幕式入场仪式已是2014年，所以这次能够再次参与，感觉有些不真实。

他也对自己和团队充满信心，虽然表示还是会紧张，但毕竟已是第四次参加亚运会，他希望能将这份紧张转化为动力，为新加坡队争取好成绩。

新加坡在本届亚运会派出了304名运动员参加27个大项，比三年前在杭州亚运会派出的427名运动员角逐32个大项少。上届赛事，我国健儿们最终带回了3金6银7铜，其中两枚金牌来自于帆船手墨士廉和卢军汉，另一枚则由“女飞人”珊蒂贡献。

虽然墨士廉这次因为水翼风筝板没有被列为赛项而无法前往卫冕，但卢军汉与珊蒂都将竭力捍卫金牌。

圣火点燃仪式向来是运动会开幕式最受瞩目的环节之一。今年的亚运圣火在名古屋城汇聚了1958年东京、1994年广岛以及本届爱知—名古屋的三个火种。

三个火种的汇聚象征着日本亚洲体育运动从过去、现在走向未来的延续与传承。

火炬传递活动于8月22日启动后，今天抵达瑞穗公园田径场，并最终由现年80岁的五届亚运会链球金牌得主室伏重信，以及他的51岁奥运会链球冠军儿子室伏广治一同点燃圣火。

在圣火点燃之后，现场也燃起了“久违”的烟花，宣告爱知—名古屋亚运会正式开幕。上届杭州亚运会为了向全世界传递绿色和环保的办赛理念，将传统的实物烟花，改为了“电子烟花”。