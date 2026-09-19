（名古屋新华电）据韩国媒体星期六（9月19日）报道，因在爱知—名古屋亚运会一场男子钩球比赛前误播朝鲜国歌，赛会组委会已向韩国体育代表团正式道歉。

韩国《每日经济新闻》引述大韩体育会的消息称，包括负责参赛代表团事务主管在内的两名组委会官员，于当地时间星期五（18日）晚上9时左右，亲自前往韩国代表团办公室表达歉意。

这起乌龙事件发生在星期五于日本岐阜县举行的男子钩球A组小组赛中，由韩国对阵孟加拉。在赛前仪式上，当韩国队员面向国旗肃立时，现场扬声器却播放了朝鲜国歌，而非韩国国歌。

据韩联社报道，大韩体育会在获悉此事后立即商讨应对措施，并以韩国体育代表团团长李相铉的名义，向组委会递交了正式抗议信。韩方在信中要求组委会作出解释、正式道歉，并采取切实措施防止类似事件重演。

大韩体育会会长柳承敏表明，国歌是国家的象征，在国际综合性体育大赛中绝对不应该出现播错国歌的严重失误。他在承诺全力保障和支持代表团的同时，敦促组委会彻查事故原因，并制定防范措施。

《每日经济新闻》还报道，韩国代表团此前已针对一场涉及日本历史人物丰臣秀吉的欢迎演出，向赛事组委会提出了抗议。