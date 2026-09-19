【图集】璀璨灯光歌舞 掀开幕夜高潮体育馆绽放火树银花，为亚运会开幕式画上句号。 （关俊威摄）爱知—名古屋亚运会星期六（9月19日）在瑞穗公园田径场盛大开幕，来自45个国家和地区代表团的1万1000多名选手，从9月10日提早开打的赛事，到10月4日的闭幕仪式，争夺43个大项的469面金牌。 除了体育场的开幕式，名古屋的久屋大通公园即日起举办庆典，直到闭幕，邀请民众同欢。在举办游泳、跳水和马术的东京，东京都厅舍也亮起灯光，增添亚运氛围。 一起从《联合早报》和其他媒体的镜头，来看看开幕夜的精彩照片。 歌舞伎演员在开幕礼上表演，展现日本文化。（路透社） 爱知—名古屋亚运会的圣火最终由现年80岁的五届亚运会链球金牌得主室伏重信，以及他的儿子、51岁奥运会链球冠军室伏广治一同点燃。（关俊威摄） 德仁天皇（左四）宣布2026年第20届亚洲运动会开幕。（关俊威摄） 舞者和亚运会吉祥物霍诺洪（Honohon）在开幕式载歌载舞。（路透社） 45个国家和地区的旗帜在会场中排列。（路透社） 开幕式表演进入高潮阶段，会场两旁燃起火花。（海峡时报） 日本艺妓舞者在开幕式中表演。（路透社） 击剑女将可丽雅和皮艇男运动员黄伟成以擎旗手的身份，带领新加坡代表团入场。（关俊威摄） 日本国旗和亚洲奥委会旗帜在旗杆上飘扬。（关俊威摄） 日本小提琴家叶加濑太郎在舞台上呈献名为《欢迎爱知—名古屋：空间的觉醒与共鸣的心跳》的表演。（海峡时报） 日本运动员大阵仗入场，得到现场观众热烈欢迎。（路透社） 配合亚运会开幕，东京都政府第一大楼将从9月19日开幕到10月4日闭幕时，在夜间亮起四种代表亚运会会徽的灯光。（邝启聪摄） 名古屋地标中部电力塔轮流展现各国名称和旗帜，图为“新加坡”出现在塔上。现场也举行嘉年华活动，不少公众在现场观看开幕式直播。（陈明耀摄） 中部电力塔下的亚运会标志。（陈明耀摄） 一对男女在中部电力塔附近举办的亚运会庆典活动中，以铁塔为背景，于照相区拍照。（陈明耀摄） 亚运会庆典活动热闹非凡，现场也设有歌舞表演，现场民众和表演者一起载歌载舞。（陈明耀摄） 延伸阅读 几经风雨亚运晴空开幕 可丽雅：担任新加坡旗手无比激动 东京亮灯迎亚运 马术赛程因台风顺延一天 亚运会2026名古屋日本上一篇热刺空砍英超赛季首球 主场不敌维拉开季五轮难求一胜购买此文章