除了体育场的开幕式，名古屋的久屋大通公园即日起举办庆典，直到闭幕，邀请民众同欢。在举办游泳、跳水和马术的东京，东京都厅舍也亮起灯光，增添亚运氛围。

一起从《联合早报》和其他媒体的镜头，来看看开幕夜的精彩照片。

歌舞伎演员在开幕礼上表演，展现日本文化。（路透社）

爱知—名古屋亚运会的圣火最终由现年80岁的五届亚运会链球金牌得主室伏重信，以及他的儿子、51岁奥运会链球冠军室伏广治一同点燃。（关俊威摄）

德仁天皇（左四）宣布20​​26年第20届亚洲运动会开幕。（关俊威摄）

舞者和亚运会吉祥物霍诺洪（Honohon）在开幕式载歌载舞。（路透社）

45个国家和地区的旗帜在会场中排列。（路透社）

开幕式表演进入高潮阶段，会场两旁燃起火花。（海峡时报）

日本艺妓舞者在开幕式中表演。（路透社）

击剑女将可丽雅和皮艇男运动员黄伟成以擎旗手的身份，带领新加坡代表团入场。（关俊威摄）

日本国旗和亚洲奥委会旗帜在旗杆上飘扬。（关俊威摄）

日本小提琴家叶加濑太郎在舞台上呈献名为《欢迎爱知—名古屋：空间的觉醒与共鸣的心跳》的表演。（海峡时报）

日本运动员大阵仗入场，得到现场观众热烈欢迎。（路透社）

配合亚运会开幕，东京都政府第一大楼将从9月19日开幕到10月4日闭幕时，在夜间亮起四种代表亚运会会徽的灯光。（邝启聪摄）

名古屋地标中部电力塔轮流展现各国名称和旗帜，图为“新加坡”出现在塔上。现场也举行嘉年华活动，不少公众在现场观看开幕式直播。（陈明耀摄）

中部电力塔下的亚运会标志。（陈明耀摄）

一对男女在中部电力塔附近举办的亚运会庆典活动中，以铁塔为背景，于照相区拍照。（陈明耀摄）