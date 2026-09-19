英格兰超级足球联赛在新加坡时间星期六（9月19日）晚展开第五轮角逐。坐镇主场的“热刺”托特纳姆（Tottenham）虽在赛事尾声连进两球打破进球荒，但仍以2比3不敌阿斯顿维拉（Aston Villa），开季首五轮二平三负，依旧难求一胜。维拉则借此斩获新赛季联赛首胜。

热刺前四轮战罢不仅只累积了两分，且在联赛中一球未进。此役迎战同样未尝胜绩的维拉，热刺主帅德泽尔比（De Zerbi）对首发阵容做出微调，由波罗（Porro）轮换出任右后卫。不料开场仅约15分钟，波罗便因脚踝受伤无法坚持，格雷（Gray）临危受命替补登场。

开局阶段热刺攻势如潮，前20分钟萨维奥（Sávio）的连续近距离攻门及凌空抽射，频频考验维拉门将铃木彩艳。久攻不下的热刺在半场补时阶段遭遇打击，中卫范德文（van de Ven）因右眼眶下方破裂流血离场治疗，热刺场上只剩10人应战。罗伯逊（Robertson）勉强救球未果后，维拉中场卡马拉（Kamara）起脚远射，曼赞比（Manzambi）门前补射得手，助维拉在上半场补时第四分钟取得1比0领先。

易边再战，托特纳姆替补登场的库杜斯（Kudus）第60分钟在门前补射入网，但经视频助理裁判（VAR）介入后，判定策动攻势的罗伯逊越位在先，进球被判无效。逃过一劫的维拉随即扩大优势，第67分钟，热刺后防出现致命松懈，杰克逊（Jackson）晃开范德文后低射破门，比分变成2比0。第79分钟，布恩迪亚（Buendía）在无人施压下于外围轰出世界波直挂死角，将比分改写为3比0。

大比分落后导致主场球迷大批提前退场，场上球员们情绪激动，喊声四起。终场前托特纳姆展开殊死反扑，第86分钟，库杜斯突破横传，替补登场的加拉格尔（Gallagher）抽射破网，终于攻入热刺本赛季英超首个进球。伤停补时第98分钟，罗伯逊传中，中卫范赫克（van Hecke）高高跃起头球破门再追一城，但为时已晚，热刺最终以2比3主场告负。

此役托特纳姆坐拥超过六成的控球率，并狂轰20脚射门，却因防守出现低级失误，以及锋线把握机会欠佳，最终吞下苦果。阿斯顿维拉则顶住压力全取三分，终结开季颓势。此役战罢，维拉积四分排名联赛积分榜第15，热刺积两分陷入第18名的降级区。