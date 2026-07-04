在丹麦哥本哈根举行的世界路跑锦标赛中，我国长跑好手吴文熙顶住强劲逆风的不利天气条件，在男子5公里路跑项目中跑出14分47秒的佳绩，刷新由自己保持的14分49秒全国纪录。

这是吴文熙职业生涯第三次代表新加坡征战世界田联旗下的世锦赛级别大赛。他此前曾出战2023年拉脱维亚世界越野锦标赛，以及同年在里加举办的首届世界路跑锦标赛。随着大赛经验的积累，这名29岁的长跑健将在国际顶尖舞台上面对顶尖好手时，展现出更沉稳的大将之风。

本场比赛星光熠熠，包括挪威奥运兼世锦赛冠军雅各布·英格布里特森（Jakob Ingebrigtsen）与法国名将吉米·格雷西耶（Jimmy Gressier）等世界顶级名将同场竞技。尽管吴文熙最终在51名选手中名列第49，他仍再一次突破自己，再创全国纪录。他赛后接受《联合早报》采访时坦言，能与这些平日在电视荧幕上看到的顶尖选手并肩站在同一起跑线，“是一次如梦似幻的体验”。

谈到参赛心态与发挥，吴文熙说：“这是我第三次参加世锦赛级别的比赛，相较以往，我的心态更加从容，紧张感也减少了许多。至于比赛本身，我很高兴至少跑出了个人最佳成绩，并且成功改写全国纪录。”

吴文熙透露，原先设定的目标是跑进14分40秒以内，但比赛现场遭遇明显的强逆风，对配速造成一定阻碍。不过，他依然对战术执行感到满意：“考虑到强逆风的客观天气条件，我为自己能够坚决贯彻战术感到非常自豪。”

自今年转为全职运动员以来，吴文熙持续在多个中长跑项目上展现火热状态。此次在哥本哈根再次突破自我极限，不仅延续他在中长距离路跑赛道上的统治力，也为他接下来备战更高规格的区域与国际大赛注入强心剂。