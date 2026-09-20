爱知—名古屋亚运会的首枚金牌诞生，东道主铁人三项男选手北条巧顺利以52分56秒的成绩力压中国选手张玺瑞，夺得这枚金牌，同时也协助日本队实现在这个项目的五连冠。

爱知—名古屋亚运会星期天（9月20日）全面展开。从赛程来看，首金最有可能从男子铁人三项、女子公路脚踏车个人计时赛或男子武术长拳赛中产生，结果这枚金牌出自男子铁人三项。

张玺瑞以53分05秒获得银牌，铜牌则归哈萨克斯坦选手阿兰·扎纳拜（Arlan Zhanabay）所有，他以53分11秒夺铜。

亚运会铁人三项赛包含750米游泳、20公里脚踏车和5公里跑步，总距离25.75公里。

北条巧在第一个游泳环节只排名第四，第二环节的脚踏车后更是一度跌至第五，但最终凭借出色的跑步成绩冲到第一，夺得他个人首枚亚运会金牌。

北条巧在赛后受访时说：“这是我们获得的首枚金牌，确实给日本队注入一剂强心针。”

这场胜利也让30岁的北条巧顺利获得2028年洛杉矶奥运会的参赛资格。

他补充说：“我当时真的斗志十足，从比赛开始前一直到站上起跑线，我都保持着最佳状态。

“我知道比赛会很艰难，但我当时就想着，尽管一切都很困难，我还是要逼自己一把。如果能够做到，我相信这会是一场很好的比赛。”

在最后5公里跑步阶段，张玺瑞大部分时间都对北条巧紧咬不放，但最终只能屈居银牌。

他在赛后说：“我非常开心，虽然没能击败日本选手，还是有些失望，但能够为中国出战，我感到非常荣幸。”

这也是中国队在本届亚运会的首枚奖牌。

我国郑怿骏创个人最佳成绩

新加坡也有两名选手参加这个项目，郑怿骏和蔡立荣最终分别以55分54秒和56分37秒排名第13和第17。其中，55分54秒是23岁的郑怿骏的个人最佳成绩。

他在接受《联合早报》的访问时说：“这是我的第一个亚运会。我对比赛非常满意。我带着几个过程目标参加这场比赛，这一次我能够保持专注，并成功完成了这些目标。我最终获得第13名，同时也以55分54秒刷新了个人最佳成绩，所以对此我也感到相当自豪。

“当然，还有很多地方可以继续改进，但我认为这是一个很好的开始。希望未来还能参加更多大型赛事，并取得更好的成绩！”

共有33名选手参加男子铁人三项赛，但有四名选手未能完赛。

这是我国铁人三项队第一次在亚运会上挑战个人项目，蔡立荣、郑怿骏和另一名队友钟昇哲在去年底于曼谷举办的东运会上获得男子接力赛银牌。