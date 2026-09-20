爱知—名古屋亚运会武术项目星期天（9月20日）开战，上演亚运首秀的新加坡选手谢凯茗经历去年重伤的挫折，在男子长拳表现亮眼，拿下第四名，可惜和奖牌擦肩而过。

20岁的谢凯茗是本届新加坡武术队的唯一亚运新丁，他在21位选手中得到9.716分，距离同分的银牌和铜牌得主、澳门的宋子君和印度尼西亚的纳罗·斯雷加尔（Naro Siregar）的9.72分只有些微差距。

过去九届拿下八次冠军的中国队没有派选手参加，澳门另一位好手邝子轩以9.723分勇夺金牌，为澳门首次夺下这个项目的冠军。

澳门两位选手邝子轩（中）和宋子君（左）分别拿下金牌和银牌，印尼的斯雷加尔得铜。（关俊威摄）

虽然错失领奖台，不过谢凯茗透露，他对自己的表现很满意，毕竟他去年才经历一次严重的受伤，当时根本没想过自己可以克服伤势复出，甚至参加亚运会。

他在赛后说：“能够参加亚运会，和世界及亚洲冠军级别的选手较量，是我所体验过最疯狂的经历之一……准备这个比赛的过程很崎岖，很多大大小小的受伤和身体疲劳。

他说，自己在去年2月一个高风险的空中旋转两圈，落地劈叉动作时身体重量全部意外压向右腿，导致他小腿腓骨远端骨折和移位。

“当时我想，完了，这可能是我最后一次练武术了，很多负面的思绪进入我的脑里，例如我预计自己要进医院做三次手术，六个月不便于行，结果医生真的这么告诉我。”

虽然他在大约三个月左右就能重新走路，但要重新回到赛场又是另一回事，直到今年5月他才重新参赛，在大洋洲国际传统武术与功夫邀请赛勇夺男子长拳冠军，亚运会则是他康复后的第二项大赛。

结束亚运会征途后，谢凯茗很快将在10月2日入伍履行国民服役义务。他说，如何在服役期间继续兼顾武术对他来说是个挑战，他会尽可能利用他有的时间训练或看视频，精进自己的套路。