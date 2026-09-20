新加坡游泳队星期天（9月20日）在东京水上运动中心开启2026年亚运会征程，首次参赛的陈国雄和陈俐在预赛表现出色，携手经验丰富的李君杰和陈永进等人闯入决赛。

18岁的陈国雄和16岁的陈俐首次参加亚运会，他们当天分别参加男子200米混合泳和女子50米蛙泳。

陈国雄在200米混合泳以2分01秒25，在29名泳手中排名第五，因此获得决赛资格。

他说：“我觉得对于预赛来说，这场表现非常不错。我在节奏上控制得很好，比赛时就是专注于和旁边泳道的选手竞争，尽量赢过他。

“我对今天的表现相当满意，我游出个人最佳成绩。现在我会把注意力放在决赛上。”

冯俊熹（左）和陈国雄一同亮相男子200米混合泳，只有陈国雄晋级。（邝启聪摄）

同样参加这个项目的还有冯俊熹，他以2分04秒27排名第16位，无缘决赛。

中国的汪顺是200米混合泳上届冠军，他在预赛以2分00秒04排在第三名。（邝启聪摄）

首次参加亚运会的陈俐同样发挥不俗，她在50米蛙泳以31秒86触壁，在24名泳手中排名第七。

另一名我国泳手郑嘉琦也角逐这个项目，她以33秒88排名第17位，没能晋级傍晚的决赛。

我国在男子100米自由泳派出东南亚运动会金牌得主李君杰和陈永进，他们两人分别排在第九（48秒38）和第10位（49秒81），惊险获得决赛资格。

中国奥运冠军潘展乐在这场预赛以第一名的成绩（48秒07）晋级决赛，在潘展乐隔壁泳道比赛的李君杰说，自己并没有被对方影响。

潘展乐（左）后程发力，在最后50米反超韩国的黄宣优，排名预赛第一。（邝启聪摄）

他说：“在世界冠军和世界纪录保持者旁边游泳感觉很棒。我没有被他的速度影响，就是跟着自己的节奏。我觉得今天早上的表现对我来说还不错。接下来还有很长的一周，所以我们还是一步一步来，看看今晚如何。”

对于自己的预赛成绩，李君杰认为还能再快一点，不过在亚运会的第一场比赛就交出这样的成绩，他觉得还能接受。

陈永进原本需通过加赛争夺决赛席位，但对手弃权，因此直接晋级决赛。 （邝启聪摄）

陈永进在预赛游出49秒81，与沙特阿拉伯选手扎本（Zaben）并列第10位。原本两人需通过加赛争夺一个决赛席位，但扎本弃权，陈永进因此直接晋级决赛。

当天早上还进行了女子1500米自由泳慢组决赛，我国的沈恩熙以17分21秒51在三名选手中排名第一，全国纪录保持者颜欣慧直接进行晚上的快组决赛，两组决赛成绩会综合决出前三名。

除此之外，我国还派出新兵出战女子4X100米自由泳接力预赛，佳敏（Christina Jia-Min Schulz）、吴诗恩、林以妍和杨宇欣以3分54秒74，在10组队伍中排名第七位，因此获得决赛资格。

男子100米仰泳方面，我国泳手无人晋级决赛，李幸鸿和郑诠龙分别排名第14（56秒58）和第19位（56秒85）。

决赛会在新加坡时间下午4时进行。