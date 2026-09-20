新加坡乒乓球队星期天（9月20日）在爱知—名古屋亚运会团体赛首日旗开得胜，女队以3比0轻松横扫巴基斯坦，男队则以3比1力克老挝，在小组赛取得开门红。

乒乓球向来是亚洲体坛竞争最激烈的项目之一，中国、日本和韩国均拥有深厚实力。本届亚运会男团共有23队参赛，女团则有19队，争夺相当激烈。

根据赛制，男女团分别有七组和六组，且其中两组各有四队。新加坡男女队凑巧都被分入四队的小组，男队与哈萨克斯坦、孟加拉和老挝落在G组；女队则在F组，与印度、巴基斯坦及印度尼西亚争夺出线资格。

各组前两名晋级淘汰赛，其中男团A、B组以及女团A至D组的第一名可直接晋级八强，其余出线队伍则须先征战16强。由于新加坡男女队均非种子队，即使拿下小组第一，仍须先通过16强考验。小组赛结束后，淘汰赛对阵也将重新抽签决定。

相比上届，本届新加坡队也展现出更年轻的面貌。此次为国出征的10名运动员平均年龄仅22岁，其中五人是首次参加亚运会，阵中甚至还有全职学生。面对亚洲乒坛的强敌，这支年轻队伍要从小组赛突围，仍将面对不小的考验。

新加坡女队（红衣）以狂风扫落叶之姿完胜巴基斯坦，取得小组赛开门红。（取自新加坡乒乓球总会脸书）

不过，我国女队首战表现尤其强势。尽管世界排名第47的曾尖休战，但由舒麟茜、黎明映和黎嬣萱组成的女队，仅用32分钟便以3比0横扫巴基斯坦，为小组出线抢得先机。

男队首战则经历了一些波折，打头阵的郭勇先以3比0取胜，为新加坡取得开门红。不过，冯耀恩随后以2比3不敌对手，让老挝将总比分扳成1比1。所幸蔡劭恒和郭勇随后稳住阵脚，连续拿下两场比赛，新加坡最终以3比1锁定胜局。