（名古屋综合电）国际奥委会（IOC）主席柯丝蒂·考文垂（Kirsty Coventry）星期天（9月20日）为饱受批评的亚运会主办方站台。她在视察名古屋运动员住宿设施后指出，尽管部分参赛运动员提出批评，但她对住宿安排留下深刻印象。

日本主办方为控制成本，取消最初兴建专用运动员村的计划，改为安排1万7000名运动员和官员入住酒店、类似集装箱的模块化住宿设施，以及一艘邮轮。

一些运动员抱怨住宿空间狭小，床铺尺寸也不足。不过，柯丝蒂在视察名古屋港花园码头（Garden Pier）的住宿设施后，对整体设施给予高度评价。

她对记者说：“这些舱房很安静，也很凉爽。空调运作良好，地板和墙壁都很漂亮。

“这里比我曾经住过的一些运动员村还要好。所以，客观而言，日本方面和组委会确实让我留下非常深刻的印象。”

这名津巴布韦籍国际奥委会主席补充道：“之前我只是一直在看大家的各种说法，原本以为实际情况会完全不同。但当我走进来后，发现并不是这样。我希望你们也能有机会亲自体验一下。”

曾夺得奥运游泳冠军的柯丝蒂说，运动员入住这种模块化住宿设施并非首次，尽管这次使用的舱房比今年早些时候的米兰—科尔蒂纳冬奥会所使用的舱房略小。

“2000年澳大利亚奥运会时，我们就住过这样的舱房，那是我第一次参加奥运会。这并不是一个新概念，我并不太在意它的外观。”

她说，最重要的仍是确保运动员能够拥有良好的整体参赛体验。

“我认为运动员期望我们能确保住宿设施达到基本标准，我们会努力与各方合作，做到这一点。”