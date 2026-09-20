（名古屋综合电）在星期天（9月20日）进行的爱知—名古屋亚运会女子10米气步枪团体赛中，由王子菲、韩佳予和杜雨宸组成的中国队，以1904.2环的成绩打破世界纪录并夺得金牌。16岁小将杜雨宸也成为中国最年轻的射击亚运冠军。

中国射击队在亚运会女子10米气步枪团体项目上实力不俗，在2014年仁川亚运会就以打破亚洲纪录的成绩摘金。

女子10米气步枪团体的比赛，也是当天下午女子10米气步枪个人赛的资格赛。王子菲六轮过后打出636.8环，打破该项目此前635.4环的资格赛亚洲纪录，并以资格赛第一的成绩晋级个人赛。

韩佳予的成绩为633.8环，以资格赛第五的成绩晋级决赛；另一位中国选手杜雨宸以633.6环获得资格赛第六，但受限于同一代表团最多两人晋级决赛的规则，因此遗憾无缘决赛。中国队最终总成绩为1904.2环，打破世界纪录夺得团体赛金牌，实现了该项目的亚运会六连冠。

个人赛方面，排名世界第一的王子菲意外折戟，最终只排在第五位，导致中国队无缘该项目的三连冠。冠军则属于日本选手泰地阳诗，她打出253.0环的成绩，打破了中国选手黄雨婷在杭州创造的亚运会纪录（252.7环）。