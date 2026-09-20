新加坡泳将颜欣慧星期天（9月20日）在2026年爱知—名古屋亚运会表现出色，她在东京水上运动中心举行的女子1500米自由泳决赛中夺得银牌，为新加坡赢得本届亚运会第二枚奖牌，也刷新了自己保持的全国纪录。

在今年的1500米自由泳亚洲最佳成绩中，颜欣慧以16分06秒00排在第四位，排在她之前的分别是日本的梶本一花（15分58秒59）、中国的李冰洁（16分00秒69）和日本的蝦名爱梨（16分02秒22）。

不过，蝦名爱梨没有报名参加本届亚运会的女子1500米自由泳，因此按今年的最佳成绩计算，颜欣慧实际上是参赛泳手中速度第三快的选手，但另一名中国泳手高唯中也来势汹汹，她是2023年杭州亚运会这个项目的银牌得主，她的最好成绩是2023年游出的16分01秒13。

在晚上进行的决赛中，新加坡全国纪录保持者（16分01秒29）颜欣慧发挥稳定，她在大部分时间都以第二名的成绩紧追上届冠军、中国的李冰洁。

在比赛大部分时间中，颜欣慧（图）都紧追中国名将李冰洁，最终夺得银牌。（邝启聪摄）

23岁的颜欣慧将优势维持到比赛结束，最终以16分00秒45获得银牌，也打破了自己保持的全国纪录。

这是自2018年雅加达亚运会后，新加坡女泳手再有亚运会个人项目奖牌进账，上一位是在50米蛙泳获得银牌的何如恩。

我国当天一共参加五项决赛，除了1500米自由泳决赛，还有男子200米混合泳、男子100米自由泳、女子50米蛙泳和女子4X100米自由泳接力。

陈国雄在男子200米混合泳决赛交出2分02秒65，在10名选手中排名第10。

200米蝶泳决赛没有新加坡选手，来自中国的13岁小将于子迪以刷新大会纪录（2分05秒08）的成绩夺冠。