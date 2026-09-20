新加坡女子水球队星期天（9月20日）在小组循环赛中出师不利，以7比12败给哈萨克斯坦，无缘打响首炮。

水球自1951年首届亚运会开始已是奖牌项目，但最初只有男子组项目，直到2010年起才加入女子组赛事。

今年女子组共六支队伍参赛，新加坡将先后与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、中国、日本，以及泰国进行小组循环，以此决出最终奖牌和名次。我国女队在上届亚运排名第四，和奖牌擦肩而过，这次同样要保四争三。

面对世界排名低三名的哈萨克斯坦（排名第26），新加坡女子水球队首节战罢追成2比2，但随后对手逐渐拉开差距，最终以7比12吞下首败。我国女将将在明天对上乌兹别克斯坦，唯有拿下对手才能力争上游。

男队的比赛则将在9月26日才开始，新加坡男子水球队与伊朗、韩国和中国被分在B组。曾缔造东运会27连冠的我国男子水球队在亚运上保持着近乎全勤的纪录，自1951年以来只缺席了2004年亚运，参赛次数是各国最多。

狮城水球男将也有着辉煌的战绩，曾在1954年夺金，并在1951至1990年间11届全部闯入前五，目前在亚运男子水球奖牌榜上位列第四。本次亚运会，男队希望能超越上届第五名的成绩，冲击领奖台。