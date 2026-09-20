韩国和日本星期天（9月20日）在爱知—名古屋亚运会的男子篮球决赛上演精彩交锋，最后韩国凭借进攻核心李贤重投入五个三分球，全场拿下27分的神勇发挥，以67比57获胜，让日本在主场夺得亚运会男篮队史首金的希望破灭。

日本男篮的亚运最佳成绩是远在1951年和1962年获得的银牌，这次虽然没有派出最强阵容，但也打出精彩表现闯入决赛。韩国男篮则曾四次夺冠，最后一次是在2014年的仁川亚运会主场。

双方作为体育赛事上著名的宿敌，在爱知国际体育馆举行的决赛上演激烈攻防。两队也曾在本届亚运会小组赛交锋，当时韩国以100比83获胜。

韩国在第一节一度12比7领先，不过日本在主场观众的热烈支持下打出了一波12比0，在第二节初段取得19比12优势。

日本归化球员科克（前）和韩国球员李承炫激烈争球。（路透社）

日本的每一次好球都引起现场爆发出巨大欢呼声，不过韩国也不是省油的灯，随后在崔俊龙和李祐硕先后投入三分球的带动下，追到20比20。两队随后你追我赶，拼抢激烈，还有球员一度为了争球被挤出场外，在上半场以28比28平分秋色。

值得一提的是，两队在上半场的得分数据完全一样，投入八个两分球、三个三分球、以及三个罚球。

韩国表现出色，板凳球员激动庆祝。（路透社）

第三节初段，韩国就依靠边俊亨和李贤重的三分球拉开差距，虽然小川敦也随后的三分球为日本以39比38重夺领先，但李贤重再回敬两个三分球，让主场球迷感到泄气。韩国第三节不断在日本投篮得手后再度回击得分，以55比47进入最终节。

李贤重的精彩表现还在继续，他在第四节日本先得两分后又连夺五分。日本在还剩两分多钟的情况下落后韩国11分，最后无力回天。

中国铜牌战不敌伊朗 无缘领奖台

中国球员庞峥麟（白衣）在比赛中尝试突破伊朗球员詹西迪的防守。（法新社）

在半决赛惨败日本20分后，中国男篮早前在铜牌战又遇打击，以70比79输给伊朗，最后无缘领奖台，第四名的成绩比上届倒退了一位。

此前中国男篮与伊朗男篮在亚运会赛场上共交手六次，中国男篮五胜一负占据优势。但这次他们在31比29微弱领先的情况下，在第三节防守专注力下降，伊朗反超至55比46。中国虽然最后一节一度追到一分差距，但最终无力翻盘。

伊朗球员在拿下铜牌后激动庆祝。（法新社）

中国主教练郭士强表示，输掉这场比赛确实很遗憾，整个过程队伍不如对手做得好。他说：“亚运会比赛打到最后，队员们比较疲劳，因为直到半决赛前我们都只有九个人可以轮转，所以体能问题肯定是存在的。”

他认为，这支中国亚运男篮年轻球员多，打大赛承受压力的经验和其他强队有差距；此外在关键比赛中无法稳定发挥，也是输球的主要原因。