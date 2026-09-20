“红军”利物浦（Liverpool）在新加坡时间星期天（9月20日）晚的英超比赛中，客场以1比0击败“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth），延续新赛季的英超不败局面。

比赛第18分钟，樱桃前锋埃瓦尼尔松（Evanilson）踢出充满想象力的“神龙摆尾”式射门，但红军门将阿利森（Alisson）在极近距离下完成精彩演出，从门线上将即将越线的足球捞出，完成了一次“海底捞月”式扑救。

在足球即将滚进门线的前一刻，红军门将阿利森（黄衣）上演极限神扑，力保龙门不失。（法新社）

到了第57分钟，利物浦的攻势终于收到成效。哈克波（Gakpo）强行突破并送出传中，跟进的伊萨克（Isak）攻门得手，帮助球队取得领先，并最终将一球优势守到最后。

值得一提的是，这也是樱桃旧帅、红军主帅伊拉奥拉（Iraora）离开樱桃后，首次重返老东家的主场。目前，伊拉奥拉带领红军在五轮联赛取得两胜三平。

英超接下来将迎来国际比赛休息期。利物浦的下一场比赛是新加坡时间10月11日英超主场对阵榜首曼市（Manchester City），后者在星期天与桑德兰（Sunderland）上演进球大战，最终以5比3胜出。