集中火力只参加一个项目，香港武术好手沈晓榆星期一（9月21日）在爱知—名古屋亚运会女子长拳比赛如愿以偿，拿下港队本届首金。

26岁的沈晓榆是香港本届赛事开幕式的旗手之一，也是2025年世界运动会的女子长拳—剑术—枪术全能赛冠军得主。

不过这次中国没有参加长拳比赛，因此第三次参加亚运的沈晓榆出于策略考虑，这次只出战女子长拳。

倒数第二个上阵的她顶住压力，取得9.713分摘金。同样担任开幕式旗手的澳门名将苏楚雯以9.710分摘银。印度尼西亚选手尤金尼娅·迪娃·维多多得铜，成绩是9.706分。

澳门的银牌得主苏楚雯（左起）、香港的金牌得主沈晓榆，以及印度尼西亚的铜牌得主尤金尼娅，在领奖台上合照。（路透社）

抗住多重压力摘金

沈晓榆赛后告诉《联合早报》，她的上场顺序靠后，看到前面选手一个个完赛非常紧张，加上自己是香港旗手，背负的压力就更大，很庆幸自己可以顶住压力，在没有失误下完赛并摘金。

她说：“这感觉真的很奇妙，甚至有些不真实。我真的有点不敢相信，因为这是我第三次参加亚运会，算下来已经过去八年。八年的历程，最终浓缩在这短短的一分半钟里，这种感觉真的很特别。”

对于这次专攻长拳，沈晓榆说：“我可以专注在细节上，例如手指的位置或套路的节奏等，完善动作。”

沈晓榆说，结束本次比赛后，她下来要先专注在学业上。就读于香港理工大学物理治疗系的她说：“我要先学习，因为我缺席了很多堂课。一般四年就能毕业，但我已经读了六七年，因为有不少临床操作的课程，但我经常不在香港。”

在上届亚运会夺得第四名的新加坡选手陈子怡拿到9.683分，排在16位选手中的第九名。

新加坡选手陈子怡在女子长拳以第九名完赛。（关俊威摄）

郑宇轩太极拳第三 下午太极剑争奖牌

新加坡两名太极好手早上也参加男子太极拳项目，郑宇轩以9.713分排在15位选手中的并列第三位，和韩国的安贤基同分。这个项目将在下午太极剑比赛后，结合才决出太极拳太极剑全能项目的奖牌。新加坡另一名运动员曾俊恺以9.696分暂列第10。

郑宇轩暂时在太极拳项目结束后，暂时名列全场第三。（关俊威摄）

中国好手刘德文在太极拳项目排名第一，得分是9.780；中华台北的孙家闳9.733分排在第二。