新加坡游泳队星期一（9月21日）在爱知—名古屋亚运会第二个游泳比赛日表现出色，曾衡凯打破柯正文保持11年的男子50米仰泳全国纪录。

在柯正文因专注学业而缺席本届亚运会的情况下，我国在男子50米仰泳派出新兵曾衡凯（17岁）和李幸鸿（18岁）。

曾衡凯在第三场预赛出场，随后以24秒97的成绩触壁。当看到自己突破25秒以下，他在水中激动地拍水庆祝，知道自己打破全国纪录，也缔造个人最佳成绩。

柯正文的原纪录是25秒13，是他2015年8月在游泳世界杯缔造的。

此前，曾衡凯的个人最佳成绩是25秒52。他说：“我入水之后，包括踢腿的感觉，并没有达到我原本希望的那种理想状态。不过，真正游起来之后，我觉得水感非常好，感觉水在随着自己的动作流动，整个游泳过程都觉得非常舒服、非常顺畅。”

曾衡凯还说，他看到最终成绩时难以置信，因为他将个人最佳成绩足足提升半秒。

他继续说：“原本的目标其实是晋级决赛，但看了第一天的比赛情况后，中国和日本泳手的表现都很好，我就觉得难度有点高，所以当时就想着尽自己最大的努力，全力以赴。很幸运，我最终还是成功晋级决赛。今晚拭目以待吧！”

曾衡凯最终在29名泳手中排名第四，前三名为徐嘉余（中国，24秒64）、尹智焕（韩国，24秒74）、王梓成（中国，24秒80）。

男子50米自由泳是当天进行的七个项目中，我国唯一派出有经验的泳手参赛的项目。本赛季在亚洲泳手中名列前茅的李君杰和全国纪录保持者陈永进联手出战，两人双双晋级决赛，李君杰以22秒30排名第八，陈永进则以22秒43压线排名第10。

一共有10名泳手晋级决赛，排名前三的分别是打破大会纪录的金煐汎（韩国，21秒71）、松本周也（日本，22秒03）和池裕灿（韩国，22秒23）。

原大会纪录是池裕灿三年前在杭州缔造的21秒72。