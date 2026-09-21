（伯恩茅斯法新电）尽管前锋伊萨克（Isak）星期天（9月20日）在英超联赛攻入对阵“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth）时的全场唯一进球并锁定胜局，但“红军”利物浦（Liverpool）主帅伊拉奥拉（Iraola）在赛后仍敦促这名瑞典神射手必须进一步提升自己的表现。

伊萨克在下半场挺身而出，攻入他本赛季的第四个英超进球，协助球队全取三分。

上个赛季，伊萨克饱受伤病困扰且状态大滑坡。在以1亿2500万英镑（约2亿1500万新元）的天价从“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）闹出转会风波加盟红军后，他在上赛季英超中仅斩获三个进球。

不过，这名瑞典球星在本赛季利物浦的前五场联赛中表现回勇，目前的进球数已经超越上季全年的联赛进球总和。

伊拉奥拉：伊萨卡要发挥得更好

去年率领樱桃冲进欧战的主帅伊拉奥拉（面对镜头者）换队后首次对阵老东家，这名现利物浦主帅在赛后和前东家球员拥抱致意。（路透社）

尽管如此，红军主帅伊拉奥拉仍希望伊萨克能有更全面的表现，期待将利物浦场上的压迫性优势转化为更频繁的“进球狂潮”。

伊拉奥拉在赛后评价说：“在经历一个相对沉闷的下午后，他把握住那次机会——这就是前锋的本职工作。

“他本场其实有几次机会，比如一次没能踢正的传中、一次停球失误，然后就是那个进球。但他必须协助我们更接近禁区、更多地在对方半场活动，并进行更有实质意义的控球。

“只要球队能在那个区域施压，他自然会在进球上得到丰厚的回报。我们需要他达到那个水平，这样球队才能踢得更好。”

首次面对老东家 伊拉奥拉不满上半场发挥

伊拉奥拉在执教伯恩茅斯三个赛季后，于今年夏天来到利物浦。在上个赛季，他曾历史性地带领樱桃军团首次夺得欧战席位，为其在伯恩茅斯的生涯画下圆满句点。

尽管战胜老东家，伊拉奥拉依然不满，他补充说：“我对比赛的前20分钟至25分钟感到失望。我认为我们没有以应有的高强度拉开比赛序幕。

“我非常清楚，想在这里赢球极其困难。通常伯恩茅斯在开局阶段的攻势非常猛烈，我们花了差不多20分钟至25分钟，才稍微跟上他们的节奏。

“在那之后，我认为我们在上半场尾声和整个下半场都踢得更好了。我们在控球和创造机会方面都有所改善，并最终拿下这场比赛。”