（蒙特利尔路透电）比利时奥运冠军埃文普尔（Evenepoel）星期天（9月20日）在加拿大蒙特利尔举行的公路脚踏车世锦赛中，创纪录地连续第四次夺得男子个人计时赛冠军；瑞士好手玛尔伦·鲁瑟（Marlen Reusser）则在迎来35岁生日当天成功卫冕女子组冠军。

埃文普尔在这条全长39.2公里的赛道上风驰电掣，以44分53秒13的傲人成绩强势夺魁。意大利名将甘纳（Ganna）落后57秒31收获银牌；在今年环法脚踏车赛首秀中获得第四名的19岁法国年轻小将塞萨斯（Seixas），则落后1分13秒04摘得铜牌。

凭借这场胜利，埃文普尔成为历史上首名在世锦赛精英组个人计时赛中实现四连冠的男车手。他也与德国名将马丁（Tony Martin）和瑞士传奇坎切拉拉（Fabian Cancellara）并列，成为历史上仅有的第三名四度夺得该项赛事冠军的车手。

埃文普尔在赛后说：“这太令人不可思议了。来到这里并连续第四次夺冠显然是我的目标。这是一个极大的动力，我必须再次感谢团队在备战过程中付出的努力。”

在今年成为环法五冠王的斯洛文尼亚名将波加查（Pogacar）因在月初的环西班牙赛中受伤，还将缺席星期天（27日）的公路赛，无缘争取卫冕。

延伸阅读 2026年环法脚踏车赛落幕 波加查成五冠王追平纪录

Back with a 💥🇨🇦🥇



Great start to a big month of racing but we stay focused, from race to race.🔥👊🏻



Tomorrow, we go again.🪽 pic.twitter.com/TmH9kPXDDR — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) September 12, 2026

瑞士飞象卫冕冠军 女子环法冠军仅第八

除去黄、绿和圆点衫之外，玛尔伦穿着的象征现役世界冠军的彩虹衫也是脚踏车界的至高荣誉。（法新社）

迎来生日的瑞士女将玛尔伦则在女子精英组个人计时赛中，成功捍卫代表世界冠军的“彩虹衫”，她以50分24秒44的成绩成功卫冕。英国选手佐伊·巴克斯泰特（Zoe Backstedt）获得银牌，落后玛尔伦40秒11；德国选手弗兰齐斯卡·考赫（Franziska Koch）则落后45秒54获得铜牌。

绰号“飞象”的玛尔伦曾于2025年世锦赛上首次穿上彩虹衫。她坦言，今年这条赛道极具挑战性，这让她在赛前感到非常紧张。

玛尔伦说：“一方面，我很期待这场比赛，因为赛道充满挑战和技术性要求。但从节奏控制的角度来看，要以多快的速度去应对这些挑战，这确实让我感到非常紧张。”

环法女子脚踏车赛冠军、荷兰名将黛米·沃勒林（Demi Vollering）最终仅名列第八，落后玛尔伦1分49秒94之多。