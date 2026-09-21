前一天为新加坡确保了历来首枚亚运会综合格斗奖牌的张汇雯，星期一（9月21日）在爱知—名古屋亚运会上与金牌更进一步。

她在名古屋市稻永体育中心举行的女子60公斤传统项目半决赛中，经三回合的对决以2比1险胜印度选手苏奇卡·塔里亚尔（Suchika Tariyal），成功杀入决赛，坐亚望冠。

其实，张汇雯已在今年5月于乌兹别克斯坦举行的综合格斗亚锦赛半决赛中，击败过这名印度选手。张汇雯当时在战胜对方后，同样晋级决赛，可惜最终不敌东道主选手希洛拉·索比罗娃（Khilola Sobirova）获得银牌，苏奇卡则是铜牌得主。

值得一提的是，张汇雯来到名古屋后，星期二（22日）的决赛对手又是希洛拉，我国女将能否在对手失去了主场优势后实现复仇，并第一次代表新加坡参加大型综合运动会就赢得金牌，令人关注。

希洛拉在另一场半决赛中以3比0击败柬埔寨的程大林。

综合格斗也是本届亚运会的新赛项之一，张汇雯以独苗的身份代表新加坡参赛。

由于她所参加的女子60公斤传统项目只有八名选手参赛，而比赛又不设铜牌战，因此张汇雯在复赛获胜，确定晋级半决赛后，就已确定有奖牌入账。