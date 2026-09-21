（巴黎路透电）巴黎圣日耳曼（PSG）主席纳赛尔·阿尔—赫莱菲（Nasser Al-Khelaifi）因涉嫌法甲转播权相关利益冲突，在法国接受初步调查。

巴黎检察官办公室向路透社证实这个消息。这次调查针对的是2024年法甲联赛转播权谈判，以及阿尔—赫莱菲同时担任PSG主席和beIN媒体集团董事长的双重身份，当时beIN拿到法甲的转播权。阿尔—赫莱菲和beIN方面均否认存在利益冲突的说法。

一名知情人士透露，在过去一年里，也是法国职业足球联盟（LFP）董事成员的阿尔—赫莱菲几乎回避所有的董事会会议，且从未参加过任何涉及beIN事务的会议。

在路透社看到的一封于今年2月寄给法国足总国家道德与操守委员会的信函中，beIN方面表明，尽管阿尔—赫莱菲担任beIN媒体集团董事长，但他在集团和法国beIN体育不承担任何运营或行政管理职责，这些职责均由集团首席执行官尤塞夫·阿尔—奥拜德利（Yousef Al-Obaidly）履行。

启动初步调查并不等同于认定其存在任何违法或不当行为。

法国国家德比 PSG送马赛五连败

另一方面，PSG在新加坡时间星期一（9月21日）凌晨的法甲联赛“法国国家德比”中，客场2比1打败马赛（Marseille），送给这支表现挣扎的老牌劲旅各项赛事五连败和法甲四连败。

从巴塞罗那（Barcelona）转会到PSG的前锋托雷斯（Torres）第66分钟头球打破僵局，马赛六分钟后由戈麦斯（Gomes）扳平比分。

不过1比1的比分没有维持多久，巴西后卫马尔基尼奥斯（Marquinhos）在马赛进球后两分钟，也就是第74分钟补射得分，让PSG拿下法甲二连胜，积八分升上第六位。马赛则只积三分，处于降级区倒数第二位的第17位。