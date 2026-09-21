带着新套路、新赛服，新加坡太极好手郑宇轩星期一（9月21日）在爱知—名古屋亚运会表现不俗，一度在男子太极拳部分结束后排名第三，加上太极剑项目的表现后，他在太极拳太极剑全能拿到第五名，和上一届相比排名大跃进。

24岁的郑宇轩早上在太极拳项目以9.713分排在15名选手中的并列第三位。他下午则在太极剑项目拿到9.706分，两个项目相加总分为19.419分，取得第五。

郑宇轩上午在太极拳项目高居第三，所展现的套路是他近期以来的最佳表现。（关俊威摄）

虽然最后无缘领奖台，但郑宇轩说，这是他近一段时间以来最好的太极拳表现，对最终成绩很满意。他说：“我超级满意这个成绩，因为上届我拿了第15，所以拿到这个成绩，感觉我的努力都收获回报。”

想让观众赞叹 郑宇轩：我做到了

由于厌倦了之前的套路，为了获得更高的分数，郑宇轩为了这次亚运会编排新的太极剑套路。他说：“虽然还能进步，但我认为我尽了全力。我想要让观众发出‘哇’的赞叹，我想我做到了，所以我感到高兴。”

此外，和以往的比赛一样，郑宇轩的母亲也会为他设计比赛服，这次他的家人也全都到现场支持他。对此，郑宇轩说：“算是个新的开始，新的套路，新的比赛服，一切都新。我的父母都不知道新的套路和使用的音乐的细节，他们第一次看到这个套路，因此我希望他们能感到开心。”

郑宇轩在家人面前首次展现新的太极剑套路，他对自己的表现感到满意。（关俊威摄）

新加坡另一名选手曾俊恺的表现也比上届好，他在太极拳得到9.696分，太极剑9.693分，以19.389分排名全场第八，比上届的第10名有进步。不过自己在早上的表现没有下午好，25岁的曾俊恺认为自己还需要调试心态，但他也对表现感到满意。

曾俊恺去年曾几乎撕裂高位踝关节韧带，不过仍坚持参加世锦赛。他说，这些挫折培养他过去几年的思维，让他更加坚韧，也有所成长。（关俊威摄）

这个项目的金银铜牌主依次是中国的刘德文（19.560分）、中华台北的孙家闳（19.453分）和韩国的安贤基（19.429分）。