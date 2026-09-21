（佛罗伦萨法新电）“红黑军团”体育米兰（AC Milan）和“斑马军团”尤文图斯（Juventus）在星期天（9月20日）晚上进行的意甲较量中，皆在主场重回胜轨，走出近期的低迷。

体米在主场以3比0大胜莱切（Lecce），排名升至积分榜第五位，仅落后于领跑的罗马（Roma）、国际米兰（Inter Milan），以及拉齐奥（Lazio）两分。

这场酣畅淋漓的胜利为体米主帅阿莫林（Amorim）缓解不小的压力。此前，球队在各项赛事遭遇三轮不胜，使他们季初的强劲势头陷入停滞。

阿莫林赛后接受采访时说：“我们依然有许多工作要做，但我们的表现正变得更好，也在不断进步。不过，最重要的是我们在相互学习。”

他补充说：“在过去几场比赛中，我们遇到一些麻烦，因为球队的站位结构过于死板。但今天球员们获得更多的自由度，表现也随之大有起色。”

体米前锋普利西奇（Pulisic）迎来他本赛季的首次首发，并攻入他自2026年以来的首个俱乐部进球。他在第14分钟展现精湛射术，为球队打破僵局。

易边再战，中场拉比奥特（Rabiot）接应一次流畅的团队配合攻门得手。随后，替补登场的莫雷拉（Moreira）再下一城，攻入他在最近两场联赛中的第三个进球，彻底锁定胜局。

尤文图斯也在主场找回状态，凭借孔塞桑（Conceicao）和布雷默（Bremer）在上下半场的进球，以2比0击败亚特兰大（Atalanta）。

在都灵主场作战的尤文图斯此前两场联赛仅拿到一分，这场胜利让尤文图斯升至积分榜第七位，同时也送给他们的前主帅萨里（Sarri）三连败。

紫百合换帅后保持不败 弗罗西诺内送出“杰作”

同轮较量中，菲奥伦蒂那（Fiorentina）在主场以1比1逼平那波利（Napoli），在瓦诺里（Vanoli）上任后继续保持不败。

在上赛季后半段，瓦诺里曾带领菲奥伦蒂那成功保级，但随后离任。由于前主帅格罗索（Grosso）在新赛季开局遭遇三连败被解雇，瓦诺里重返球队救火。

在瓦诺里的执教下，“紫百合”菲奥伦蒂那明显改观。他在重返球队后的前两场比赛中，率队分别在联赛和意大利杯击败威尼斯（Venezia）和比萨（Pisa）。本场他们顽强地逼平那波利，延续这一上升势头，目前在积分榜上比降级区高出两分。

另一场比赛中则爆出冷门，科莫（Como）本场比赛若能客场击败升班马弗罗西诺内（Frosinone），本有机会升至积分榜并列第一的位置。然而，法布雷加斯（Fabregas）的队伍却以0比2告负，吃到本赛季的首场败仗，各项赛事四连胜势头也就此终结。

弗罗西诺内凭借卡洛（Calo）和克韦尔纳泽（Kvernadze）在上半场的破门，加上意大利21岁以下青年队（U21）国门帕尔米萨尼（Palmisani）神勇的门前表现，在主场夺得这场含金量十足的胜利。

法布雷加斯赛后失望地说：“这是我们近五个月来表现最糟糕的一场比赛，上一次还要追溯到今年4月份意大利杯半决赛对阵国际米兰。今天这场比赛简直是弗罗西诺内的一场‘杰作’。”

这场胜利帮助弗罗西诺内将不败纪录扩大到三场，并一举升至积分榜第六位。