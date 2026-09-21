（柏林路透电）捷克前锋希克（Schick）延续本赛季德甲联赛中的火热状态，他在星期天（9月20日）的比赛率先破门，协助莱沃库森（Leverkusen）在主场以2比0战胜莱比锡（Leipzig）。

希克已连续第四场德甲联赛取得进球。他在此役接应队友古铁雷斯（Gutierrez）从左路送出的传中球，在禁区内倒地铲射入网。希克赛后形容，古铁雷斯的这次传中“非常完美”。

比赛进行到第57分钟，古铁雷斯在禁区外远射破门，将比分扩大至2比0，为球队锁定胜局。

这场胜利让莱沃库森升至积分榜第五位，状态火热的希克赛后接受媒体采访时说：“我原本可以再进两三个球的。”

他有些遗憾地补充道：“可惜国家队比赛周的间歇期马上就要到了。”

由于国际比赛周的到来，莱沃库森要到10月10日客场挑战美因茨（Mainz）时才会重返赛场。

多特登顶德甲

在同日进行的其他较量中，德甲新军埃弗斯堡（Elversberg）客场以0比0闷平沙尔克（Schalke）；而此前十分挣扎的帕德博恩（Paderborn）在主场以3比1力克霍芬海姆（Hoffenheim），喜迎他们本赛季的首场联赛胜利。

多特蒙德（Dortmund）则凭借前锋拜尔（Beier）第70分钟的制胜球，客场以1比0力克斯图加特（Stuttgart），登顶榜首，目前以两分优势领先排名第二的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。