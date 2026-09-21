新加坡三人篮球健将在星期一（9月21日）迎来亚运首秀，率先登场的新加坡女队战胜印度尼西亚取得开门红，但之后不敌泰国，首日手握一胜一负的战绩，有机会争取爱知—名古屋亚运会的附加赛资格。

新加坡和印尼的女队比赛是本届亚运三人篮球的序幕战，两队开场势均力敌，但在打至13平后，新加坡火力全开。郑紫心、林丽佳和黎可盈接连得分，最终由朱欣怡的远投完成一波8比0的进攻潮，以21比13收下开门红。

不过，在稍后进行的第二场比赛中，面对去年东运会银牌得主泰国，新加坡在命中率、篮板球方面被全面压制，最终以8比14败下阵来。

本届亚运比赛在三轮过后，四个小组头名会直接进入八强，而各组的第二与第三会进入附加赛争夺复赛资格。

位于D组的新加坡在首日过后，和同样拿到一胜一负的泰国分别占据第三和第二。新加坡需在星期三（23日）的末轮硬碰目前两战全胜、占据榜首的韩国女篮。

目前两战皆墨的印尼将在末轮对阵泰国。若泰国顺利取胜，即便我国女队在末轮落败，仍能凭着一胜二负的战绩，压倒三战全败的印尼挺进附加赛。不过，一旦印尼击败泰国，新加坡落败，新泰印三队就将同握一胜二负的战绩。在三队互有胜负的情况下，我国女队届时就必须依靠得分优势来争取晋级资格。

由钟镇宇、布莱克尼、费扎尔、坎克姆组的新加坡男队，则会在星期二（22日）迎来首秀，与东道主日本交手。