在星期一（9月21日）的爱知—名古屋亚运会男子竞技体操个人全能比赛中，中国选手张博恒以85.065的总成绩成功实现卫冕，奥运冠军、日本名将冈慎之助和桥本大辉分列第二和第三名。

竞技体操个人全能赛包括自由操、鞍马、吊环、跳马、双杠和单杠六项，最后以总成绩决出全能冠军。此外，各个单项成绩排在前八名的选手，将晋级星期四（24日）开始的单项决赛。

张博恒也晋级了自由操、吊环、双杠和单杠四个单项决赛，将继续冲击冠军。（路透社）

我国首进团队全能决赛 潘安胜：荣幸与世界级选手切磋

当天的比赛也兼作团体全能赛。本届亚运会原本有10队报名参加团体赛，但有两队未能在每个项目都派出足够人数，因此最终只有八队计入团体排名。由五名亚运新兵组成的新加坡队，最终排名第八，历来首次晋级星期三（23日）中午的团队决赛。

男子个人项目方面，没有狮城选手晋级决赛。在个人全能赛中，我国成绩最好的是20岁的队长潘安胜，他以68.998的总成绩排名全场第16位。

潘安胜是泰国东运会男子竞技体操鞍马银牌得主，此番首战亚运会，让他有了不少收获。他对《联合早报》说：“能在这么大型的综合性运动会上与世界级选手同场竞技，是我的荣幸。看到他们展现出的体操水平，也让我深受启发。”

能和诸位奥运冠军同场切磋，让20岁的潘安胜（图）感到十分荣幸。（新加坡全国奥理会提供）

新加坡团队的巴西籍主教练阿兹拉（Azra）透露，潘安胜等五人是首批晋级竞技体操男团决赛的狮城选手，“这是新加坡体操的一项重大成就”。

“决赛中，我希望他们相信自己的努力，完成苦练的成套动作，最重要的是享受当下，珍惜与亚洲顶尖好手同场竞技的经历。这是我们会永远铭记的时刻。”