（名古屋综合电）爱知—名古屋亚运会女子足球小组赛星期一（9月21日）迎来焦点大战，朝鲜在最后一轮以1比1战平韩国，最终凭借净胜球优势成为F组盟主。

两队此前均已取得两连胜，提前锁定八强资格，这场比赛将直接决定小组头名归属，也因此备受瞩目。更重要的是，这不仅是一场争夺小组第一的比赛，更是一场承载着历史恩怨的“朝韩大战”。

三年前的杭州亚运会，韩国便是在八强战中遇到朝鲜。当时韩国先取得领先，但前锋孙化然在争抢长传球时与朝鲜门将发生身体接触，被裁判出示第二张黄卡后惨遭驱逐，成为比赛的转折点。

虽然双方半场结束时以1比1战平，但少一人作战的韩国在下半场连丢三球，最终以1比4惨遭朝鲜逆转，无缘四强。这一次，两队不是在淘汰赛狭路相逢，而是在小组赛最后一轮正面交锋，即使输掉比赛，也不会立即出局。

从本届亚运会至今的表现来看，两队更是难分高下。朝鲜前两场比赛攻入18球且未让对手射正一次；韩国则以5比0击败缅甸、6比0战胜孟加拉，同样保持零封。两队在这场决战之前均为两战全胜积六分，只是朝鲜凭借更佳的净胜球排名小组第一。

比赛前30分钟，双方在禁区内创造出多次机会，但均未能破门。直到第36分钟，朝鲜率先打破僵局，全龙钟开出角球，蔡恩勇接球后迅速起脚射门，助球队以1比0领先。

下半场刚一开始，韩国便将比分扳为1比1。第46分钟，崔宥莉将球传给尹秀贞，后者从中路高速插上，滑铲将球送入网窝。两队此后均无建树，最终以1比1握手言和。

对菲律宾首次丢球 中国仍大胜登顶出线

王妍雯（左二）用帽子戏法助中国女足以5比1大胜菲律宾。（路透社）

同时进行的其他小组赛中，中国凭借王妍雯的帽子戏法，以5比1大胜菲律宾后，以两胜一和积七分当上G组盟主。

这是中国女足首次在亚运会连续三场小组赛丢球，创造了队史单届亚运会小组赛丢球纪录。这也是中国队史首次被菲律宾破门，此前四次交手均零封对手。

乌兹别克斯坦则以2比1险胜香港，三轮小组赛收获五分后，反超菲律宾升当G组副盟。虽然菲律宾积四分跌至小组第三，但仍成为两个成绩较佳的第三名，晋级八强。

F组的缅甸以0比0闷和孟加拉，三轮小组赛战罢仅积一分，但凭净胜球优势位居小组第三。不过，她们能否晋级八强，将视同样二连败的越南与泰国这场比赛的赛果。