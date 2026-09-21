爱知—名古屋亚运会游泳赛第二日，中国4X200米自由泳接力队上演绝地大逆转，重夺暌违16年的金牌，并连同女子200米混合泳13岁小将于子迪，单日缔造两项亚洲纪录；中国队迄今以11枚金牌在游泳奖牌榜上稳居第一且遥遥领先。

在东京水上运动中心举行的亚运会泳赛星期一（9月21日）进入第二天，中国队派出徐海博、费立纬、潘展乐和张展硕征战男子4X200米自由泳接力赛。

中国队已连续两届亚运会屈居亚军，这回有备而来，正面迎战挟着大会纪录（7分01秒73）寻求卫冕的韩国队，以及来势汹汹的东道主日本队。

中国队在开赛后前两棒先是落后不少，第三棒潘展乐急起直追赶上日本队。到了最后一棒，张展硕全力冲刺，最后25米成功反超，以7分00秒17助队伍夺金，也打破亚洲纪录。

旧亚洲纪录是中国队去年在新加坡水上运动世锦赛写下的7分00秒91。日本队和韩国队分别以7分01秒05和7分06秒76，夺银铜牌。

这枚金牌对中国队来说意义重大，他们在这个项目已经16年无缘冠军，最后一次夺冠是2010年广州亚运会，当时名将孙杨和张琳都还在役。

张展硕说：“这是大家共同努力的结果，当然赛前也是没有想到自己能游到什么成绩，但也是有一定的自信，我觉得这个很重要。”

对于出场顺序，潘展乐直言：“张展硕是（200米）单项冠军，并且手最长，所以各种天时地利人和，把他放在最后。他在最后一棒总有奇迹，他是奇迹之子，前两棒就是按水平来的，我最菜所以我在第三棒。”

新加坡队也角逐这场接力赛，阿尔迪、林峻纬、叶彦希和梁伟圣组成的队伍以7分24秒22排名第八。

除了男子接力队，中国队同日的另一项亚洲纪录出自女子200米混合泳，于子迪以2分06秒10夺冠。除此之外，中国“仰王”徐嘉余继续捍卫自己的亚洲统治地位，在50米仰泳以24秒04打破大会纪录摘金，为星期天（20日）已收获的100米仰泳金牌锦上添花。

李君杰游出第五名 遗憾错失领奖台

新加坡游泳队这一天角逐四项决赛，李君杰在男子50米自由泳遗憾错过领奖台。

李君杰（左）和陈永进共同出战50米自由泳决赛，均与领奖台无缘。（邝启聪摄）

李君杰的个人最佳纪录为21秒92，却在决赛中只游出22秒06，10名泳手中排名第五。前三名为打破大会纪录的金煐汎（韩国，21秒66）、香港的何甄陶（21秒76）和池裕灿（韩国，21秒94）。

李君杰赛后受访时坦言对结果感到失望。“我热身时感觉非常好，所以对最终结果难免失望。22秒出头的时间，我也不知道自己游过多少次了，这个成绩基本上已接近我需要达到的水平。如果能把比赛执行得再好一点，今天或许就有机会站上领奖台。但‘如果’只是‘如果’，事情没有发生就是没有发生。”

李君杰接下来还有50米蝶泳，他说只容许自己懊恼一两小时，然后就得振作起来继续向前看。

同场竞技的陈永进，交出22秒46的赛季最佳成绩，排名第10位。他的单项赛已经结束，接下来展望接力赛。

除此之外，我国也有选手出战女子200米自由泳决赛，林以妍以2分04秒43排名第十。上午在预赛中刷新男子50米仰泳全国纪录（24秒97）的曾衡凯，到晚上的决赛以25秒37排名第八。

曾衡凯在男子50米仰泳决赛排名第八。（邝启聪摄）

虽然没能继续改写个人最佳成绩，但他对自己的表现感到很满意。

“比赛中我各方面都执行得不错，只是最后结果稍差了些。进入决赛，我没抱太高期待，只想好好享受比赛，而我做到了。这是一次很棒的经历，所以对最终成绩，我还是相当满意的。”