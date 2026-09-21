（名古屋综合电）继星期一（9月21日）稍早与队友以破世界纪录的成绩夺得团体金牌后，22岁的中国好手盛李豪半天之内再夺一金，在爱知—名古屋亚运会男子10米气步枪个人决赛中以254.2环成功卫冕，并刷新亚洲纪录和赛会纪录。

当天的资格赛，盛李豪出手节奏明快，在所有选手中最早打完六组，以635.4环排名第一，刷新了他本人在杭州亚运会创下的资格赛亚洲纪录和赛会纪录。

这轮资格赛成绩同时计入团体排名，中国队以1899环夺得团体金牌，打破自己保持的1898.4环世界纪录，时隔12年在这个项目上重夺金牌。

稍作休整后，盛李豪以资格赛第一名出战个人决赛。他延续好状态，全程节奏平稳，以254.2环再破两项纪录，没有悬念地夺冠。

盛李豪2021年首次参加奥运会，当时16岁的他在东京奥运会男子10米气步枪项目摘得银牌。2023年杭州亚运会，他以253.3环打破当时的世界纪录，夺得个人金牌。到了2024年巴黎奥运会，他拿下混合团体和个人两枚金牌，个人赛还以252.2环打破奥运纪录。

本届亚运会前，盛李豪曾说，他并不把亚运会当作特定目标：“训练我觉得没有终点可言，就是走好路上的每一步。按部就班去做好这一发，这是自己能做的最多的事情了。”

男子10米气步枪团体是中国射击的传统优势项目，2002年釜山亚运会至2014年仁川亚运会，中国射击队曾完成这个项目的四连冠。