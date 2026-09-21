新加坡男子和女子乒乓球队星期一（9月21日）在各自的最后一场小组赛中告捷，携手晋级爱知—名古屋亚运会团体赛16强。

爱知—名古屋亚运会乒乓球赛在距离名古屋市40公里外的丰田市综合体育馆举行。在星期天（20月）的首日比赛中，新加坡男女队皆先甜后苦，在首战分别战胜老挝和巴基斯坦后，次战分别不敌哈萨克斯坦与印度，皆排名小组第二。

但在星期一的最后一场小组赛中，两队都成功反弹。女队先在上午以3比0横扫印度尼西亚，男队晚上也不遑多让，以3比0轻取孟加拉，皆以小组副盟的姿态进入16强。力压他们占据小组榜首的，正是之前击败他们的印度和哈萨克斯坦。

井浚泓：陈昭沄和黎明映小组赛表现较亮眼

新加坡乒乓球女队主教练井浚泓在最后一场小组赛中派出三名小将——陈昭沄（21岁）、舒麟茜（20岁）和黎明映（15岁）上场。除了舒麟茜在对垒印尼选手辛迪·普特里 （Cindy Putri）时丢掉一局外，陈昭沄和黎明映都以3比0完胜对手。

井浚泓在点评球员们在小组赛的整体表现时说：“两名小将昭沄和明映的表现比较亮眼。昭沄一贯地稳定，发挥稳定军心的作用。明映的冲击力也展现出来，虽然对印度时没能拿下第五局，但整体表现已经非常亮眼。两人都是第一次参加亚运会。”

井浚泓补充说：“今天我用了三名年轻小将，而她们都交出令人满意的成绩单。”

就像女队收起头号曾尖，男队也收起头号郭勇，但还是毫无悬念地报到16强。

无独有偶，打头阵的冯耀恩和舒麟茜一样，在2比0领先后被对手扳回一城，之后才拿下关键局，以3比1胜出。黎定龙和周哲宇随后登场，都以3比0轻取对手。

我国乒乓球男女队在星期二（22日）的16强赛中，分别对垒伊朗和香港。

谈到接下来的对手香港，井浚泓说：“香港队是世锦赛前八名，三名球员也都非常有经验，所以我们就是拼对手吧！这是下风球，我们没有任何包袱。”

从过往战绩来看，男队主教练高宁也认为对伊朗的16强赛，对新加坡来说是下风球。

除了团体赛之外，混双赛也将在星期二开始。