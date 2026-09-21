世界排名越高，职业网球运动员面对的选择往往也越困难。对菲律宾网球新星亚历山德拉·伊阿拉（Alexandra Eala）而言，参加爱知—名古屋亚运会，就是一次在职业积分与国家荣誉之间作出的选择。

现世界排名第18的亚历山德拉将在本届亚运会赛场亮相，预计是参赛阵容中世界排名最高的女单球员。为了代表菲律宾出战亚运会，她将缺席与亚运会赛程冲突的中国公开赛，而这项决定可能让她面对国际女子网球协会（WTA）的处罚。

中国公开赛属于WTA 1000级别赛事，对于排名符合资格的球员属于强制参赛赛事，若没有获得豁免，缺席可能导致排名积分处罚，并可能面对罚款。

菲律宾网球总会此前已向WTA申请豁免，希望亚历山德拉能够在代表国家参加亚运会时，不因缺席中国公开赛而受到处罚。WTA至今尚未公布最终决定，菲律宾网球总会此前说，亚历山德拉即使未获豁免，也确定会参加亚运会。

二度征战亚运剑指金牌

这将是亚历山德拉继2023年后再次参加亚运会，她在上届赛事赢得女单和混双两枚铜牌。将在这个星期参加新加坡网球公开赛的亚历山德拉，星期一（9月21日）在华侨银行室内体育馆（OCBC Arena）接受本地媒体采访时，直言不讳地表示她的目标就是争夺奖牌，甚至是金牌。

为参加新加坡公开赛而到访狮城的亚历山德拉（中），接受本地媒体采访时透露，她自幼便在本地参赛。（郑一鸣摄）

“我当然希望能拿到奖牌，甚至夺得金牌。就像参加任何赛事一样，我也渴望赢得新加坡公开赛或美国公开赛的冠军。归根结底，我总是希望能发挥出自己的最佳水平。我想，这就是我的目标。”

对于新加坡公开赛与亚运会的紧凑赛程，亚历山德拉笑称，这其实算是一种“幸福的烦恼”。她说，如果她在新加坡站走得很远，如何在比赛、恢复和行程之间取得平衡，确实会成为她需要面对的问题。

不过，她坦言职业网球本来就是不断面对密集赛程的运动员生活。“我对自己的经验很有信心，毕竟这也不是我第一次经历这种紧凑的赛程。作为一名职业网球运动员，面对这种接连不断的比赛安排都是常态。”

在亚运会前，她将在新加坡公开赛登场，而这座城市对亚历山德拉也有特殊意义。她说：“对我而言，在新加坡参赛有着非同寻常的意义，我大概从8岁起就开始来这里比赛。如今以职业球员身份重返这里，让我有种‘圆满回归’的感觉。”

成名有代价 学会守住底线

年仅21岁的亚历山德拉今年表现抢眼，她在8月的华盛顿公开赛决赛逆转击败美国名将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula），成为首名赢得WTA巡回赛女单冠军的菲律宾球员，世界排名也升至创职业生涯新高的第18位。

对于成为菲律宾女子网球第一人，她说：“这是一个我与国家共同分享的里程碑。尽管我的职业生涯才刚刚起步，但我这一路走来历经漫长的过程。而且只有我最清楚自己付出多少努力，经历些什么。所以这一成就对我而言，有着非同寻常的意义。”

不过，随着成绩和知名度水涨船高，聚光灯下的生活也为亚历山德拉带来一些过去未曾面对的烦恼。她坦言，外界关注度激增后，随之而来的新闻发布会、媒体提问和各种要求，有时确实让人感到棘手。尤其是私人生活受到关注时，她开始意识到必须为自己划清界线。

例如，有人会在她下榻的酒店外等候，即使对方可能只是出于支持或善意，她仍会认为这种行为已经越过她的底线。与亲朋好友聚餐时，她也希望暂时放下球场和公众人物的身份，全心全意享受与身边人的相处时光。

成名让她获得更多机会，也意味着需要学习如何保护自己的私人空间。对亚历山德拉而言，如何在成为公众人物的同时保有属于她的生活，或许也是这段快速成长过程中必须面对的新课题。