（巴黎路透电）国际足联（FIFA）主席因凡蒂诺（Infantino）已提议对该世界足球主管机构的决策机制进行独立审查。在撤回一项备受争议的大赛私人化计划后，此举可能有助他重新赢得各方支持。

根据路透社看到的信函，因凡蒂诺在致国际足联理事会及所有211个成员协会主席的信中写道：“首先，我将询问理事会是否希望针对国际足联目前重大战略计划的治理框架，委托进行一项独立的外部审查，并提出潜在的改进建议。”

他说，他还将提议与各洲际足联、成员协会，以及其他利益相关者进行磋商，以加强国际足联的决策过程。

这些提案将审视谁在重大决策中拥有发言权，包括主席、主席团、理事会和代表大会各自的角色，以及如何提高透明度和问责机制。

此前，因凡蒂诺因提议向私人投资者出售国际足联20%的商业权益（包括世界杯在内）而面临强烈抵制。在遭遇强烈反对和抵制后，计划已于今年7月宣告搁浅。随后，欧洲足联（UEFA）、亚洲足联（AFC），以及中北美及加勒比足联（CONCACAF）纷纷呼吁对国际足联的领导层进行改革。

不过，反对因凡蒂诺的阵营目前仍难以找到合适的候选人来挑战他。因凡蒂诺将在明年3月于摩洛哥拉巴特举行的选举中竞选连任。

知情人士本月告诉路透社，因凡蒂诺目前仍握有足够的选票获胜，这促使反对者将注意力转向限制他的权力。

因凡蒂诺指出，这项已被放弃的计划，初衷是探索出售由国际足联控股商业公司的少数股权，是否能为足球发展筹集更多资金。他强调，这并不涉及放弃对体育决策的控制权。

因凡蒂诺再为计划辩解 称汇报提案前就遭泄露

然而，据因凡蒂诺称，该提议在未能向理事会和成员协会进行完整汇报之前，便已被提前泄露并公之于众。他承认：“在没有完整背景信息的情况下，这确实引发了各方担忧，并留下决策已经做出的印象，但事实并非如此。

“它当时只是一项提案，而非最终决策，且始终需要获得理事会和成员协会的批准。目前提案已经撤回，不会再继续推进。”

因凡蒂诺说，他听到关于由谁来决定重大战略问题的不同意见。一些人倾向于要求主席团达成一致共识，而另一些人则希望将此类事项直接提交给代表大会和成员协会。

他写道：“我的职责并不是预先对这些讨论做出评判。那些支持特定模式的人应该有机会清晰地阐述他们的论点。”