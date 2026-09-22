爱知—名古屋亚运会进入第三个游泳比赛日，新加坡游泳队角逐六项预赛，颜欣慧和林以妍均闯入女子400米自由泳决赛，冯俊熹则在男子1500米自由泳缔造全国新猷，男子接力队也取得决赛资格。

男子1500米没有预赛和决赛之分，上午进行的是慢组决赛，我国在这项目有两名选手征战。冯俊熹和陈浩屹分别游出15分22秒16和15分57秒59，具体排名要等晚上的快组决赛结束后才揭晓。

冯俊熹的这项成绩也打破他不久前写下的全国纪录，他在今年7月的格拉斯哥共和联邦运动会以15分25秒58打破全国纪录。

将满17岁的冯俊熹说：“感觉很好，这证明了过去几个月为亚运会的准备都有所回报。我们去了昆明进行28天的训练营，我很想突破15分20秒以下，但我还是对这个成绩感到高兴。”

在400米自由泳预赛中，我国派出的两个代表颜欣慧和林以妍都闯入决赛。在16名选手中，颜欣慧以4分13秒05排名第五，林以妍则以4分20秒51排名第九。

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颜欣慧说：“我今早的目标就是晋级决赛，早上的比赛就是先找找感觉，然后借这个机会把1500米累积下来的疲劳释放掉。”

颜欣慧也提到，她在她的比赛开始前看了冯俊熹的表现，很高兴他能够打破全国纪录。

她说：“我很高兴看到他的成长，我的训练伙伴表现得这么好，也会给我动力。”

林以妍的400米自由泳写下个人最佳成绩，她赛后来到采访区气喘吁吁，表示没想到能晋级决赛。

她说：“当看到成绩时我感到难以置信。今早起来时，我还因为昨天的比赛感到十分疲惫，甚至没想过自己今天还能再晋级决赛。我就是尽全力，按照教练告诉我的去做。我觉得自己表现得很好，为自己感到非常骄傲。”

我国在女子100米自由泳无人闯入决赛，在35名选手中，佳敏和吴诗恩分别排名第21（58秒57）和第24名（1分01秒14）。

在男子400米混合泳中，陈国雄以毫厘之差错过晋级决赛的机会，他以4分28秒08排在第11位。

女子200米仰泳方面，全国纪录保持者、将满16岁的杨舒宁和沈恩彤出战，她们分别以2分17秒06和2分19秒51排在第11和第13位，同样无缘决赛。

在男子4X100米混合泳接力赛预赛中，曾衡凯、陈俊豪、阿尔迪和李君杰以3分39秒76排名第六，日本（3分33秒62）、中国（3分36秒56）和哈萨克斯坦（3分38秒65）排名前三。