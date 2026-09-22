（马德里法新电）带领西班牙夺得世界杯冠军的主帅德拉富恩特（De la Fuente）在星期一（9月21日）和西班牙足总续约至2032年。他坚信，这支国家队“最精彩的还在后头”。

现年65岁的德拉富恩特自四年前接替恩里克（Enrique）执掌帅印以来，已带领西班牙夺得队史第二座世界杯冠军、2024年欧锦赛冠军以及2023年的欧国联冠军。

续约消息公布后不久，德拉富恩特在西班牙足总位于马德里附近的总部说：“我们对目前取得的成就并不感到满足。最精彩的还在后头。”

他补充说：“我对带领球队出战2030年世界杯特别感到兴奋，但我也同样对迈向2032年欧锦赛充满期待。”

德拉富恩特在2022年接掌国家队帅印前，曾执教西班牙各级青年国家队长达10年，带队期间在50场比赛中取得38胜。

西班牙足总会长卢赞（Louzan）解释尽管此前的焦点一直是2030年（届时西班牙将与邻国葡萄牙和摩洛哥联办世界杯），但认为德拉富恩特配得上续约合同再延长两年。

卢赞说：“我认为这是正确的做法，也是他应得的。”

尽管新合约的细节尚未披露，但当地媒体报道，这名西班牙主帅获得了大幅加薪。

齐达内进行首节训练课 姆巴佩缺席

同日，传奇法国球星齐达内（Zidane）主持了他执掌法国国家队以来的首堂训练课，“高卢雄鸡”正积极备战即将开打的新一届欧国联。

在约50名记者的注视下，这位1998年世界杯冠军功臣在克莱枫丹国家足球训练中心，带领十多名球员进行了一次轻度训练。皇家马德里（Real Madrid）球星姆巴佩（Mbappe）缺席，但他在接受西班牙日报《阿斯报》专访时直言能在齐达内麾下踢球“就像是电影里的情节，太不可思议了”。

这堂训练课以一场短暂的分组对抗赛收尾，随后球员们在齐达内亲自传中的助攻下，进行了门前射门练习。

在开启“齐达内时代”的首期集训后，法国队将迎来四场欧国联比赛：他们将于9月25日和28日分别客场挑战土耳其和比利时，随后于10月初回到主场法兰西体育场，迎战意大利和比利时。

西班牙则会星期六（26日）在温布利球场迎来与图赫尔（Tuchel）执教的英格兰的焦点对决，正式开启他们冲击第二座欧国联冠军奖杯的征程。