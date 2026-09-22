我国乒乓球女队小将们星期二（9月22日）上午在爱知—名古屋亚运会团体赛16强赛中拿出超水准表现，助新加坡以3比2击败今年闯入世锦赛八强的香港女队，锁定晚上的复赛席位。

其中，削球手陈昭沄的表现最为抢眼，为新加坡夺得关键两分，助队时隔八年再闯八强。

无独有偶，新加坡与香港本仗都让队里年纪最小的球员打头阵。我国年仅15岁的黎明映以11比6先下一城，但19岁以下女单世界排名第八的17岁香港选手苏籽童很快就稳住阵脚，以11比5回敬黎明映。

第三局，黎明映以11比7重夺领先权，但下一局又被苏籽童以11比5扳平总比分。

决胜局，即便黎明映展现出极强的冲击力，仍以6比11惜败。

第二场比赛是陈昭沄对上香港经验最丰富的选手杜凯琹。从世界排名来看，两人的实力差距甚远，杜凯琹世界排名第35，陈昭沄则是第109，但事实并非如此。

尽管杜凯琹以11比9先声夺人，但陈昭沄随即连下两城反超总比分。杜凯琹随后以11比6再扳平比分，但陈昭沄在关键局发挥出色，以11比5为新加坡拿下关键一分。

接着上场的是舒麟茜，她与世界排名相近的香港对手吴咏琳同样大战五局，但以2比3惜败。

第四场比赛，陈昭沄再次被委以重任，她对上此前击败黎明映的苏籽童竟以3比0轻松获胜，为新加坡队续命。

或许是被队友的好表现激发出了更激烈的斗志，黎明映最后一场比赛一上来就以11比2拿下杜凯琹。第二局虽被杜凯琹扳平，但我国小将毫无惧色，之后以11比5、11比9连下两城，将新加坡送入复赛。

新加坡男队将在稍后登场，他们将与伊朗争夺复赛权。