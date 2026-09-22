去年在东南亚运动会拿下新加坡空手道队32年来首金的玛丽莎·哈菲赞（Marissa Hafezan），星期二（9月22日）在爱知—名古屋亚运会女子组手（Kumite，对打）55公斤级项目的铜牌战落败，错过为我国拿下历来首面空手道亚运奖牌。

20岁的玛丽莎在16强轮空，八强1比9完败给伊朗选手法蒂玛扎赫拉·赛义达巴迪（Fatemehzahra Saeidabadi）。

不过她在下来的复活赛2比0打败老挝选手帕·托万赛（Pa Torvanhxai），晋级铜牌战，和在半决赛落败的印度尼西亚好手萨尼斯提亚拉尼（Sanistyarani）交锋。

面对这名曾在2018年亚运会同一项目摘铜的好手，玛丽莎不占上风，最后3比7落败，在10名选手中名列第五。

新加坡另一名空手道好手梁慧仪星期天（20日）也闯入女子个人形（套路）项目铜牌战，可惜也同样落败，无缘奖牌。

在玛丽莎的比赛之后不久，去年在东运会拿下男子男子75公斤级组手赛铜牌的新加坡21岁男将邓伟恩也上阵，不过他在16强3比4输给吉尔吉斯斯坦选手努尔拉诺夫（Nurlanov），宣告空手道队本届亚运会征途告终。