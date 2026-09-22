（罗马路透电）在意大利国家足球队集结之际，重新接手“蓝衣军团”的主帅曼奇尼（Mancini）星期一（9月21日）为大幅换血的球员名单进行辩护的同时，要求球队必须立即展现出进步。

在欧洲国家联赛迎战比利时、土耳其和法国的前夕，曼奇尼为他首次征召九名新人，同时弃用多名经验丰富老将的决定而辩护。

曼奇尼告诉记者说：“如果我把所有老将都招进来，你们又会说‘怎么总是这同一批人’。了解年轻球员并为未来打造一支强队是明智的。因为接下来有四场比赛，且我们需要在场上考察他们，所以我们比以往招入了更多球员。

“我们不知道这需要多久，但我们必须迅速了解现有的球员，并弄清楚他们未来能为我们贡献什么。”

针对意大利队近年来屡遭挫折，包括今年连续第三次无缘世界杯决赛圈所引发的持续不满，曼奇尼承认球迷有权感到愤怒，但同时呼吁大家保持团结。

曼奇尼说：“过去已不再重要，当球迷感到被背叛时，他们有权感到愤怒，你必须接受这一点。我们必须把事情做好，把国家队带回它应有的高度，这样一切自然会平息下来。”

选帅人事动荡 曼奇尼目标赢下比利时

在经历了一个混乱的夏天后，曼奇尼重新回到了意大利队的教练席。此前加图索（Gattuso）离任后，意大利足总试图任命皮尔洛（Pirlo），但因他与一家俄罗斯博彩公司的商业合作引发强烈抵制而告吹。这一局面让新当选的意大利足总主席马拉戈（Malago）遭遇了艰难的开局，但曼奇尼在星期五（25日）于罗马对阵比利时的首秀前夕淡化了任何来自内部的压力。

曼奇尼说：“主席非常冷静，所以我们必须专注于自己的工作，把事情做好，并赢下对阵比利时的首场比赛，这并不容易。

“我们必须明确自己的职责。”

此外，意大利足总确认了阵容调整：国际米兰（Inter Milan）后卫迪马尔科（Dimarco）因伤退出，由阿斯顿维拉（Aston Villa）的鲁杰里（Ruggeri）顶替；此前，罗马（Roma）中场克里斯坦特（Cristante）已由科莫（Como）的里奇（Ricci）顶替。