（名古屋综合电）在单日摘下两金后，中国的巴黎奥运双金得主盛李豪在星期二（9月22日）携手队友王子菲双破世界纪录再夺一金，在登顶爱知—名古屋亚运会射击10米气步枪混合团体赛后，两天内狂收三金。

盛李豪在星期一（21日）先于10米气步枪男子团体决赛中助中国队打破世界纪录并夺金，同日稍晚则在10米气步枪个人决赛中以254.2环成功卫冕，并刷新亚洲纪录和赛会纪录。

一日之后，盛李豪搭档王子菲组成的中国队不仅再夺金，还两次打破世界纪录。

两位联手先是凭借638.9环的总成绩，将资格赛的世界纪录提升2环后，晋级决赛。决赛中面对印度、韩国和日本，盛李豪搭档王子菲射下507.1环的总成绩战到最后摘金，并再次打破了世界纪录（506.7环）。

他的队友王子菲也成为“双金”得主，日前她助中国队收下了10米气步枪女团金牌。

据统计，年仅21岁的盛李豪也迎来生涯里程碑，他已经在奥运会、世锦赛、世界杯、亚运会、亚锦赛和中国全运会都斩获冠军，达成全满贯成就。

上届杭州亚运会，他虽夺个人和混团金牌，但男团赛仅获铜牌，本届弥补遗憾。