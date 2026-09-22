单枪匹马为新加坡出战亚运会新项目之一综合格斗的“女中豪杰”张汇雯，最终不仅为我国带回了这一项目的历史性首枚亚运会奖牌，更为代表团摘下本届赛事的首枚金牌。

她在星期二（9月22日）于名古屋市稻永体育中心举行的女子60公斤传统项目决赛中，经一分钟的加时后以3比0击败了乌兹别克斯坦好手希洛拉·索比罗娃（Khilola Sobirova），勇夺金牌。

两人刚在今年5月于乌兹别克斯坦举行的综合格斗亚锦赛，也是本届亚运会资格赛的决赛中碰头，张汇雯当时败给了希洛拉，屈居亚军，因此这场胜利对她而言，无疑格外甜蜜。

在裁判宣布获胜后，张汇雯（右）难掩激动之情，她的乌兹别克斯坦对手希洛拉·索比罗娃（左）则失望倒地。（关俊威摄）

这是综合格斗历来首次成为亚运会赛项，张汇雯以独苗的身份代表新加坡参赛。

由于她所参加的女子60公斤传统项目只有八名选手参赛，而比赛又不设铜牌战，因此张汇雯在复赛获胜，晋级半决赛后，已确定有奖牌入账。

张汇雯（右）经一分钟的加时后以3比0击败乌兹别克斯坦好手希洛拉·索比罗娃，勇夺金牌。（关俊威摄）

但这名前ONE冠军赛签约职业格斗选手并不满足于铜牌。赛前接受《联合早报》的访问时，已直言目标是金牌的张汇雯，到了半决赛乘胜追击，成功闯入决赛，最终如愿登顶，兑现了赛前诺言。