（路透电） 支持巴勒斯坦的爱尔兰体育团体“爱尔兰力挺巴勒斯坦”（Irish Sport for Palestine）星期一（9月21日）称，已有超过160名爱尔兰体育界人士签署公开信，要求爱尔兰国家足球队抵制即将与以色列队展开的欧洲国家联赛比赛。

按照赛程，爱尔兰预定于9月27日在匈牙利对阵以色列队，随后于10月4日在塞尔维亚进行次回合较量。由于球员和球迷针对以哈冲突中巴勒斯坦平民伤亡发起的强烈抗议，这两场比赛都被安排在中立场地且闭门进行。

据“爱尔兰力挺巴勒斯坦”组织透露，公开信的签署者包括奥运中长跑选手希娅拉·马吉安（Ciara Mageean）、爱尔兰女足前国脚路易丝·奎因（Louise Quinn）、橄榄球名宿托尼·沃德（Tony Ward），以及拳击手泰隆·麦肯纳（Tyrone McKenna）和埃里克·多诺万（Eric Donovan）。

公开信写说：“这是一个关键时刻，在此时刻你们有机会做出正确的选择。放弃参加这场比赛将是你们所能展现的最具体育精神的举措。通过你们的榜样与勇气，它将向世人展示体育凝聚人心的力量，提醒我们连接所有人的共同价值观，并产生远超足球本身的影响。”

早在今年5月，爱尔兰多名知名足球运动员便与各界名流一同参与活动，呼吁爱尔兰队抵制对阵以色列队的欧国联比赛。

爱尔兰一直是欧联国家中对以色列在加沙军事行动最严厉的批评者之一。爱尔兰足总成员曾在2025年底以压倒性优势通过表决，要求其董事会向欧洲足联（UEFA）提出申请，立即暂停以色列足总参加欧洲赛事的资格。然而，由于担心放弃比赛可能招致欧足联的重罚，并影响国家队和足总的未来发展，爱尔兰足总随后还是按计划履约参赛。

爱尔兰队主帅哈德格里姆松（Hallgrimsson）上星期透露，他已就面对以色列一事与球员们进行了单独沟通，并直言“我们当中没有任何人在要踢这些比赛时感到坦然或舒服”。