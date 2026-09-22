在星期二（9月22日）进行的爱知—名古屋亚运会女子竞技体操个人全能决赛暨单项资格赛中，日本名将杉原爱子以55.599分摘得全能金牌，中国选手柯钦钦以55.199分收获银牌，另一名日本选手西山未沙以55.032分获得铜牌。我国16岁小将叶祎琳在个人全能名列第九，也成功杀入平衡木决赛，继续向我国首枚亚运体操奖牌发起冲击。

竞技体操女子个人全能赛包括跳马、高低杠、平衡木与自由操四项，总成绩直接决出个人全能奖牌，同时也兼作团体资格赛及各单项资格赛。按照赛制，每个单项排名前八的选手晋级决赛，但每个代表团最多只能有两人晋级单项决赛。

爱知—名古屋2026年亚运会竞技体操女子，日本选手杉原爱子在赢得女子全能金牌。（路透社）

在全能争夺战中，杉原爱子以0.4分的微弱优势力压柯钦钦夺冠。中国名将张清颖与邱祺缘并列第四，朝鲜选手安昌玉以53.566分位列第五，韩国选手吕书静以52.766分排在第六。

我国选手的个人表现格外吸睛。携东南亚运动会与共和联邦运动会双银出征的叶祎琳，在四项较量中发挥沉稳，最终以50.232分排在全场第九位，是全场成绩最佳的东南亚选手。第二次亮相亚运赛场的叶恩琳则以47.432分位居第13位。

受惠于两人限制规则 叶祎琳顺利挺进平衡木八强

更振奋人心的是单项决赛资格的斩获。在叶祎琳最拿手的平衡木项目中，以13.300分排在资格赛第九位。由于邱祺缘与张清颖已获中国队的两个席位，排在第八位的中国选手柯钦钦（13.700分）受制于“每个代表团最多两人晋级单项决赛”的规则无缘决赛。叶祎琳得以凭借第八顺位递补晋级平衡木决赛，锁定了宝贵的争牌席位。

在自由操资格赛中，叶祎琳以12.933分排在第14位，在去除受限选手后成为第一替补（R1）。叶恩琳则在自由操拿下12.500分，排名第18位。

中国新星邱祺缘以14.833分傲视群雄位列第一，朝鲜名将朴恩贞以14.466分排在第二，日本选手冈村真以14.300分居第三。

女团获第六同样创佳绩

本场比赛同时兼作团体资格赛。由叶祎琳、叶恩琳姐妹领军的新加坡女队四项斩获144.696分，在八支参赛队伍中名列第六，顺利挺进团体决赛。日本队以166.363分位居女团资格赛首位，中国队（165.697分）与朝鲜队（159.595分）分列二、三名。

叶祎琳在过去一年连创奇迹，不仅历史性闯入世锦赛平衡木决赛，更打破我国在共运会该项目长达16年的奖牌荒。新加坡竞技体操从未在亚运会上夺得过任何奖牌，此番以第八名姿态杀入平衡木决战，叶祎琳将全力以赴，为狮城体操书写全新历史。