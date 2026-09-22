新加坡击剑女将可丽雅星期二（9月22日）在爱知—名古屋亚运会女子个人重剑项目中勇闯决赛，创造我国击剑队亚运历来最佳成绩。

由于半决赛不设铜牌战，26岁的可丽雅早前在八强以15比14勇挫亚锦赛冠军的哈萨克斯坦名将伊琳娜·巴卡尔迪娜（Irina Bakaldina）后，已经至少锁定铜牌。

她半决赛的对手杨静雯（24岁）是去年亚洲锦标赛的银牌得主，而可丽雅则拿到了历史性铜牌。不过两人在当时的半决赛没有交锋，只有在七年前的一次亚洲青年锦标赛交手过，当时可丽雅13比15落败。

两人交锋激烈，在前期打成4比4，杨静雯在中段拉开差距到8比6，但可丽雅一鼓作气连得四分，在第二局结束时以10比9领先。

第三节开始后，可丽雅继续保持优势，以15比14获得胜利，至少锁定银牌。新加坡之前在亚运会历史上拿过两枚奖牌，分别是2014年林伟文在仁川夺得的男子个人重剑铜牌，以及2018年花剑女队在雅加达拿下的铜牌。

可丽雅将在新加坡时间星期二傍晚6时30分左右举行的决赛对上韩国一姐宋世罗，争取打破对垒后者的四连败，进一步创造历史。