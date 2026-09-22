新加坡击剑女将可丽雅星期二（9月22日）在爱知—名古屋亚运会女子重剑决赛中，以8比15输给韩国名将宋世罗，拿下银牌，不过仍创造了新加坡击剑队在亚运赛场的最佳成绩。

在爱知县国际展示场举行的巅峰对决中，面对自己从未战胜过的2022年世锦赛冠军宋世罗，作为新加坡代表团开幕仪式旗手的可丽雅先给对手下马威，在开赛33秒内建立2比0优势。

不过宋世罗没有因此慌乱，连得三分在第一局结束时以3比2领先。可丽雅在第二局尝试紧追对手，但宋世罗在尾声接连得分，以10比7扩大优势。

宋世罗在第三局攻势凌厉，可丽雅难以招架，最后输掉比赛，得到银牌。

这是新加坡在本届亚运会的第五枚奖牌，也是星期二拿到的第三枚奖牌。同日较早前，综合格斗女将张汇雯在女子60公斤传统项目拿下新加坡本届首金；颜欣慧接着在女子400米自由泳拿下她本届的第二枚银牌，她星期天（20日）也赢得女子1500米自由泳银牌。武术女将罗芝宁则在20日的太极拳太极剑全能赛摘下铜牌，也是我国本届的第一枚奖牌。